Eng war es für die Post am Bahnhof in Rendsburg, in der Büsumer Straße hat sie jetzt viel Platz. Das Unternehmen weihte am Montag nach dem Umzug an den Stadtrand seinen neuen Zustellstützpunkt ein. 110 Postler arbeiten dort, zehn davon in der Verwaltung. Die Post ist in dem modernen Gebäude Mieter.