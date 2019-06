Die 56-jährige Anja Kühl ist im Amtsausschuss in Bordesholm am Donnerstagabend zur neuen Amtsdirektorin vereidigt worden. Noch-Amtsinhaber Heinrich Lembrecht, der am Sonnabend an genau dem selben Ort im Rathaus in den Ruhestand verabschiedet wird, ernannte sie persönlich.