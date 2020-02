Ein Wohnquartier für 40 bis 50 Menschen soll in Bordesholm an der Ecke Moorweg/Steindamm entstehen. Die Wohnungsgenossenschaft Romanowski Höfe hat das 2900 Quadratmeter große Grundstück gekauft. 27 Wohnungen in zwei zweigeschossigen Gebäude mit einer Größe von 50 bis 85 Quadratmeter sind geplant.