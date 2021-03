Bundesweit gibt es etwa 2000 genossenschaftliche Wohnprojekte - ein weiteres und das erste in Bordesholm ist für 2021/2022 geplant. Rund 30 neue Wohnungen sollen entstehen. Die Bewohner sind Teilhaber und Nutzer zugleich. Auch Menschen mit Wohnberechtigungsschein sollen Mitglied werden können

Bis zu 32 neue Wohnungen in Bordesholm

Von Frank Scheer