Dem Wald geht es wieder richtig gut

Rendsburg

Auf anhaltenden nächtlichen Regen folgt an diesem frühen Septembermorgen munterer Sonnenschein. Die Luft im Gerhardshain duftet angenehm feucht und kühl nach Erde und Moos, nach Rinde und Bäumen. Die Blätter von Eichen, Buchen und Ahornen funkeln im Naherholungsgebiet an Rendsburgs südwestlichem Rand.

Auch sonst steht der Gerhardshain nach schweren Jahren wieder richtig gut da: Joggern und Spaziergängern fallen zwischen den hochgewachsenen, teils über 100 Jahre alten Bäumen, die niedrigeren aufgeforsteten Bereiche vermutlich auf, sie erleben den städtischen Forst aber dennoch als zusammenhängenden, dichten, grünen und intakten Wald. Zuwachsende Wege scheinen das größere Problem als Klimawandel und Trockenheit zu sein. Die Kinder aus dem Waldkindergarten können die vielen jungen Bäume schon lange nicht mehr überblicken, und mit ein bisschen Waldwissen erkennt man, wie schwer die Buchen an ihren Früchten tragen – 2019 ist ein sogenanntes Mastjahr, die Bäume strotzen vor dem Drang, ihre Saat in den Boden zu geben, sich zu vermehren, den Wald zu verjüngen und dauerhaft zu erhalten.

Gerhardshain in Rendsburg aufgeforstet

Noch im vergangenen Jahr waren die Eindrücke ganz andere. Aufgrund der außergewöhnlichen, monatelangen Hitze machte der 45-Hektar-Wald zwischen Eider und Nord-Ostsee-Kanal Sorgen. Das Wetter war ein Stresstest für die Altbestände, genauso wie für die 8800 Bäume, mit denen das beliebte Naherholungsgebiet nach dem verheerenden Orkan „Christian“ im Oktober 2013 im Sommer vor vier Jahren aufgeforstet wurde.

Insgesamt durchstreift Wilhelm Oeltzen, Bezirksförster der Landwirtschaftskammer und Forstberater der Stadt, den Gerhardshain an diesem Morgen am Ende seiner Amtszeit gemeinsam mit seinem Nachfolger Sven Bielfeldt mit dem positiven Gefühl, den Wald in einem guten, intakten Zustand zu übergeben. Ungetrübt ist die Freude allerdings nicht. Da ist zum einen die Eschenwelke. Seit rund zehn Jahren macht sich in Deutschland ein Pilz breit, der auch vor dem Gerhardshain nicht Halt macht. Verfärbungen, absterbende Triebe, Schwächung und Tod der Bäume sind die Folge des Befalls dieser Baumart, gegen den es bisher noch kein Mittel gibt.

Wilhelm Oeltzen gibt an Sven Bielfeldt ab

Auch der Klimawandel, der dem Gerhardshain in den vergangen Jahren zusetzte, wird aller Voraussicht nach ein Thema bleiben. „Das ist schon komisch“, sagt Oeltzen, der nicht von Angst um „seinen“ Wald sprechen möchte, der trotz aller derzeit guten Zeichen, die vom üppigen Grün ausgehen, aber meint: „Die Probleme können im nächsten Jahr wieder losgehen.“

Vor großen Herausforderungen sieht sich dementsprechend Sven Bielfeldt: „Wir müssen die Wälder weiter umbauen. Wir brauchen Mischbestände. Wir müssen ein bisschen mit der Zusammensetzung spielen und die Wälder stabiler machen.“ Stabiler gegen Sonne und Trockenheit, gegen Borkenkäfer und die Stürme, die zunehmend auch den schon kommen, wenn die Bäume noch Blätter tragen und so ihre Standfestigkeit besonders auf die Probe stellen.

Der Gerhardshain ist seine neue Aufgabe

Auf den neuen Mann, der zuletzt für 600 Hektar Privatwald mit einer der größten norddeutschen Weihnachtsbaumplantagen in Ostholstein zuständig war, kommt außerdem die besondere Herausforderung zu, gemeinsam mit den zahlreichen kommunalen und privaten Besitzern von 2000 Hektar Wald im Forstbezirk Nortorf für Verkehrssicherung und Bestandspflege zu sorgen. Alleine alle kennen zu lernen und das wichtige Vertrauen für eine gute Zusammenarbeit, ein gutes Miteinander, aufzubauen, erscheint ihm als Mammutaufgabe. „In den knapp 40 Jahren seiner Tätigkeit ist Herr Oeltzen bekannt geworden wie ein bunter Hund“, sagt Bielfeldt. „Er kennt jeden und jeder kennt ihn.“ Der kleine Unterschied: Sven Bielfeldt ist eben erst seit Mitte August im Amt.

Lesen Sie hier mehr aus Rensburg und Umgebung.

Von Steffen Kahl