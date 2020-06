Wird er Molfsees neuer Bürgermeister?

Molfsee

Offenbar hatten ursprünglich SPD und Grüne gemeinsam über einen Gegenkandidaten zu Amtsinhaberin Ute Hauschild nachgedacht - allerdings ohne konkretes Ergebnis, wie SPD-Ortsvereinsvorsitzender Henning Schaub-Kreiselmaier auf Nachfrage der Kieler Nachrichten bestätigt.

SPD hält sich an das vereinbarte Stillschweigen

Auch wollte der Ortsvereinsvorsitzende nichts zum Kandidaten sagen, denn: "Wir haben Stillschweigen vereinbart und daran möchte ich mich unbedingt halten", betonte Schaub-Kreiselmaier. Er führte weiter aus: "Ja, es hat bereits Mitgliederversammlungen der SPD gegeben, in denen sich der Wunschkandidat der Grünen und auch Ute Hauschild vorgestellt haben." Das Ergebnis: "Wir empfehlen keinen der beiden Kandidaten unseren Mitgliedern zur Wahl."

Erstaunt zeigte sich Grünen-Sprecher Thorsten Foit. "Eigentlich ist das alles noch nicht spruchreif", so Foit. "Wir sind mit Herrn Brunkhorst im Gespräch und haben Bürgermeisterin Ute Hauschild ehrlich gesagt, dass wir einen eigenen Kandidaten aufstellen werden." Aber: "Es ist noch nicht so, dass wir etwas verlauten lassen können. Wir sind noch im Gespräch mit anderen Parteien. Innerhalb der nächsten acht bis zehn Tage werden wir wissen, woran wir sind und auch, woran Herr Brunkhorst ist."

CDU will weiterhin die Amtsinhaberin unterstützen

Auch bei der CDU sind die Gerüchte längst angekommen, dort wird offen gesprochen. "Herr Brunkhorst ist sicher honorig und beruflich auch sehr erfahren. Aber ich bin nicht sicher, ob es das richtige Signal ist, einen Generationenwechsel nach oben hin zu vollziehen", stellt CDU-Fraktionschef Michael Dirks infrage. " Ute Hauschild soll ihre bislang erfolgreiche Politik weiter verfolgen. In einer Legislaturperiode kann man zwar anschieben, aber nicht beenden", betont Dirks. "Kontinuität tut der Kommunalpolitik gut", ist er sicher. "Die CDU wird die Bürgermeisterin weiter unterstützen."

Ebenfalls hat es mit der FDP Gespräche gegeben. "Wir waren bei Frau Harms (Grüne) eingeladen und haben dort ein angenehmes Gespräch mit Herrn Brunkhorst geführt", sagt Cornelia Conrad (FPD). "Wir haben uns beraten und möchten nicht voreilig einen Kandidaten unterstützen." Denn: "Die Stelle wird offiziell ausgeschrieben und dann hätte ein anderer Bewerber keine Chancen."

Johann Brunkhorst wird sich in den kommenden Tagen entscheiden

Auf die Frage nach einer Kandidatur antwortet Johann Brunkhorst etwas verhalten. "So kann man es im Moment noch nicht bezeichnen. Es sind Gespräche geführt worden, wie die Bereitschaft bei mir ist, eine Kandidatur anzunehmen", erklärte Brunkhorst. Die Bereitschaft sei da, aber: "Wir müssen auch die Situation nach den Gesprächen mit den anderen Fraktionen bewerten." Denn für Johann Brunkhorst steht eines fest: "Ich trete nicht an, um zu verlieren."

Amtsinhaberin Ute Hauschild hat sich so ihre Gedanken gemacht. "Ich bin nicht amüsiert, unter Kollegen finde ich das nicht so gut." Für sie steht fest: "Ich würde gern in einer weiteren Amtszeit das beenden, was ich angefangen habe."

