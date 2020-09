Molfsee

Der Antrag war von der FDP-Fraktion gestellt worden. " Cornelia Conrad und Werner Kloss hatten für die FDP den Antrag auf Auswertung der Geschwindigkeitsmessung gestellt", erklärte Michael Dirks ( CDU), Vorsitzender im Umwelt- und Wegeausschuss.

In den vergangenen Monaten wurden mehrwöchige Verkehrsüberwachungen im Bereich der Landesstraße 318 am Ortseingang Molfsee Höhe Kolberg durchgeführt, in den Monaten April und Mai war die Verkehrsüberwachung an der Hamburger Landstraße am Ortseingang Schulensee Höhe Großer Eiderkamp aktiv. Zwischenzeitlich lagen die Messwerte vor, wurden von der Firma Elan City ausgewertet und der Verwaltung übermittelt.

Anzeige

An einigen Stellen wird gerast

"Einige Messwerte haben uns wirklich erschrocken", fasste Ausschussvorsitzender Michael Dirks ( CDU) die mehrseitigen Grafiken und das Zahlenwerk zusammen. "Das war heftig, da wird schon gerast", betonte er. "Für uns stand nach intensiven Debatten fest, dass wir die Geschwindigkeitsmessanlage so lange wie möglich und auch so oft wie möglich an solchen kritischen Stellen installieren sollten."

Weitere KN+ Artikel

Einiges muss dabei jedoch bedacht werden: "Jedes Fahrzeug wird bis zu drei Mal beim Passieren der Geschwindigkeitsanzeigetafel erfasst. Bei einer zu langen Messstrecke, wenn die Tafel nicht optimal positionierbar ist, kann sogar eine vierte Messung stattfinden", erläuterte Dirks. Gespeichert werde dann ein Durchschnittswert im Rechner, so Dirks.

Die Anschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeige wird debattiert

Im Bereich Ortseingang Molfsee/ Kolberg wurde im Zeitraum 1. März bis 30. Juni gemessen, mehr als 520 000 Pkw wurden dabei erfasst. Laut Grafik hielten sich 88 Prozent an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern, zehn Prozent waren im Bereich von 51 bis 70 Stundenkilometern unterwegs, "leider gab es aber auch Messungen im Bereich von 71 bis 90 Stundenkilometern beziehungsweise es gab Messungen im Bereich von 110 Kilometern pro Stunde", sagte Dirks. "Das Aufstellen der Geschwindigkeitsanzeigen führt zu einer Sensibilisierung der Autofahrer", ist Dirks sicher.

"Etwas besser erscheinen die Werte im Bereich Ortseingang Schulensee, dennoch waren wir uns einig, dass die Messtafeln häufiger dort installiert werden müssen. Auch die Anschaffung einer weiteren Tafel ist im Gespräch", sagte Dirks. "Darin waren sich alle Fraktionen einig."

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.