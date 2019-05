Mielkendorf

Organisationsleiter ist seit einigen Jahren Dirk Matschull, auch 2019 haben er und seinen fleißigen Helfer alles im Griff. Im vergangenen Jahr waren rund 90 Starter in den drei Disziplinen (5,5 Kilometer Walken oder Laufen sowie der 10-Kilometer-Lauf) dabei, als es auf die malerische Strecke rund um die Gemeinde ging.

Auch in diesem Jahr hofft Matschull auf eine ähnlich gute Resonanz. Doch er und sein Team stellen nicht nur die Lauf-Veranstaltung auf die Beine. Dazu kommt auch ein vielfältiges und gesundes Büfett, das die Sportler am Ende zur Stärkung erwartet.

Startgebühren bleiben konstant

Urkunden gibt es seit 2017 nur noch für die Gesamtsieger. Alle anderen Teilnehmer können ihre Urkunde per Mail anfordern. „Die Startgebühren werden auch 2019 konstant bleiben“, betont Matschull. Erwachsene zahlen 5 Euro, Kinder und Jugendliche 2,50 Euro und Nachmelder 3 Euro. Anmelden können sich Lauffreudige wie immer online unter http://www.gw-mielkendorf.de/mielkendorfer-meile/

„Es gibt noch freie Plätze, anmelden kann man bis zum 9. Mai. Nachmeldungen sind am Sonnabend, 11. Mai, von 15 bis 16 Uhr an der Grundschule Mielkendorf und am Lauftag selbst bis 9 Uhr möglich“, so Dirk Matschull.#

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.

Von Sorka Eixmann