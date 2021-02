Nach dem massiven Coronaausbruch in der Caritas-Pflegeeinrichtung St. Vincenz in Rendsburg sind am Donnerstag alle 100 Bewohner und Mitarbeiter in der Herrenstraße erneut auf Covid-19 getestet worden. Die Ergebnisse werden Freitag erwartet. Bisher sind 24 Bewohner und sechs Mitarbeiter positiv.