Von "enttäuscht" bis "vertretbar"

Bordesholm

Das Amt Bordesholm ist weiterhin mit fünf Eignungsräumen vertreten. „Ich bin mal auf den vierten Entwurf gespannt, dieser wird so nicht durchgehen“, betonte Dirk Severloh, Sprecher der Bürgerinitiative Wind-Verstand aus Mühbrook. Seit zwei Jahren laufen die Kritiker Sturm gegen den Eignungsraum zwischen Mühbrook, Loop, Schönbek und Neumünster-Einfeld – der RDE 114 ist im dritten Entwurf unverändert bei 77,2 Hektar geblieben. „Es war klar, dass das Land dieses Sahnefiletstück an der A 7 im Plan behalten will“, so Severloh. Aus Sicht der Initiative spricht die Nähe zu Großvogelhorsten, unter anderem von Seeadlern, gegen eine Nutzung. Zudem ist das Areal Teil des Naturparks Westensee.

Mehr Windräder an der Autobahn

Windräder seien aber „vertretbar“, urteilte das Land. Gleichwohl werde eine erhebliche Belastung durch die Autobahn attestiert, so Severloh. „Das ist alles nicht so stimmig. Auch ökologische Konfliktpotentiale wie Biotopverbundsystems spielten bei der Abwägung keine Rolle mehr.“ Man habe durch die Widersprüche den Eindruck, dass das Land gegenüber der Windkraftlobby eingenickt sei und sich die CDU nicht an Wahlversprechen halte, so Serverloh deutlich. Laut der Initiative will das Unternehmen Energiequelle aus Brandenburg auf der Fläche sechs bis sieben Anlagen errichten. Insgesamt sieht Severloh, dass „die Bevölkerung auf dem Land gegenüber den stadtnahen Bereichen über den Tisch gezogen wurde“. Ein Indiz aus seiner Sicht: Der Eignungsraum RDE 117 in Loop an der A7 sei nochmals vergrößert worden.

Klaus Langer : "Drei Anlagen für Quarnbek reichen"

Für die Vorranggebiete zwischen Quarnbek und Melsdorf ergeben sich im dritten Planentwurf nur geringfügige Änderungen. Die nördliche Teilfläche, die westlich der Hochspannungsleitung liegt, wird weiterhin als Vorranggebiet übernommen. Das in beiden bisherigen Planentwürfen enthaltene Vorranggebiet auf der südlichen Teilfläche, auf der bereits drei Windräder stehen, bleibt bestehen. Für Quarnbeks Bürgermeister Klaus Langer (Grüne) kommt das nicht überraschend. Die Gemeinde habe in der Vergangenheit ihre Pflicht getan. Sie sei bei der Genehmigung der drei bestehenden Anlagen mitgegangen und habe sich klar gegen weitere ausgesprochen.

„Wir stehen aber zu unserem Wort, dass drei Anlagen für Quarnbek reichen“, ergänzt der Bürgermeister. Die Gemeinde habe damit ihren Beitrag zur Energiewende geleistet, während sich zu viele Gemeinden beim Thema Windräder bislang wegduckten.

Nortorf : Windräder könnten Wachstum der Stadt blockieren

Die von der Stadt Nortorf bisher bemängelte Umzingelung durch Potenzialflächen sei im dritten Entwurf nicht mehr gegeben, erklärte Torsten Manthey vom Amt Nortorfer Land. Weiterhin ausgewiesen und auf 58,1 Hektar vergrößert ist die Potenzialfläche nordwestlich vom Ortsteil Thienbüttel. Allerdings wurde das Areal innerhalb der Potenzialfläche auf zwei Stücke mit 20,2 Hektar begrenzt: Ein Bereich liegt auf dem geografischen Mittelpunkt Schleswig-Holsteins, einer östlich des Papenkamps. „Der Bau von Mühlen in dem Bereich würde die Stadt einschränken, wenn sie weiter Richtung Westen wachsen will“, erklärte Bürgermeister Thorben Ackermann. „Es ist ja schon einiges heraus genommen worden, eine Fläche wurde deutlich verkleinert“, stellte Bürgermeister Markus Mehrens aus Gnutz fest: Von der 195 Hektar großen Potenzialfläche südlich der Gemeinde sind 74,9 Hektar als Vorranggebiet gekennzeichnet, Naturschutzgebiete wurden aus dem aktuellen Entwurf herausgenommen. Auf der auf 85,9 Hektar großen Vorrangfläche ist Repowering vorgesehen.

Zehn ausgewiesene Flächen im Nortorfer Land

Insgesamt wurden im Amtsbereich Nortorfer Land zehn Flächen ausgewiesen, berichtet Torsten Manthey. Bei Eisendorf fiel eine Fläche heraus. Bei Bokel laufen schon Planungen. Verblieben ist auf Bargstedter Gebiet eine umstrittene Fläche direkt am Staatsforst Barlohe westlich von Holtdorf , ein 18,4 Hektar großes Vorranggebiet. Auf dem Gemeindegebiet von Krogaspe stehen bereits drei Windräder, eine 57,8 Hektar große Vorrangfläche bei der Autobahn A 7 soll in Richtung Norden angeschlossen werden. „Das ist in der Gemeinde unstrittig“, sagt Thorsten Manthey.

Großer Ärger in Rendswühren und Tasdorf

Die von Windkraftplanungen betroffenen Bewohner in der Region um Rendswühren und Tasdorf reagieren mit drastischen Worten auf den neuen Entwurf. Bitter enttäuscht ist zum Beispiel Hans-Jürgen Schnack aus dem Rendswührener Ortsteil Griesenbötel. „Das ist arrogant, als ob wir Bürger zweiter Klasse wären“, sagte er. Schnack kritisiert vor allem die Vorranggebiete Husberger Moor und Gönnebek. Auch Rendswührens Bürgermeister Thomas Bahr bedauert es, dass die Landesplanung den Einspruch der Gemeinde abgelehnt hatte. „ Rendswühren besteht aus vielen Ortsteilen, die Lebensqualität wird nicht nur in Griesenbötel sinken“, sagte Bahr. Vorranggebiete sind nördlich von Schipphorst, Dreikronen und Altenrade vorgesehen.

„Bitter enttäuscht“ ist Wilfried Hansen in Tasdorf darüber, dass die beiden Vorranggebiete westlich von Tasdorf und südlich von Großharrie nicht gestrichen wurden. Er wirft dem Land falsche Berechnungsgrundlagen vor: „Die Windräder heute sind 200 Meter hoch und leisten fünf Megawatt, deshalb brauchen wir auch keine zwei Prozent der Landesfläche dafür.“ Geplant sind bislang acht Anlagen mit je 200 Metern Höhe. Aufatmen dürfte es bei Windkraftgegnern in Großharrie geben: Das Vorranggebiet östlich der Gemeinde wurde gestrichen. Hintergrund ist der dort gefundene Rotmilanhorst.

