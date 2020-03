Kaufleute appellieren an die Kunden

Kronshagen

Neben dem geöffneten Wein- und Spirituosengeschäft in der Kronshagener Volbehrstraße betreibt Hauke Petersen, Vorsitzender des Gewerbe- und Handelsvereins Kronshagen, noch einen Großhandelsbetrieb. Die Aufträge dort sind zu 97 Prozent ausgefallen, eine Minimalbesetzung ist vor Ort, 29 Mitarbeiter zu Hause, Lkws stehen unbewegt auf dem Hof. Doch Petersens Geschäft in der Volbehrstraße hat als Versorger neben weiteren Betrieben in der Gemeinde nach wie vor geöffnet, auch wenn das nicht bei allen Menschen angekommen zu sein scheint.

Kunden sind verunsichert, welche Geschäfte geöffnet haben

"Die Verunsicherung bei den Menschen ist da. Es kommen Anrufe, ob wir überhaupt noch geöffnet haben", sagt Petersen. Aufgrund der Situation habe man sich im Vorstand des GHK entschlossen, ein Signal an die Bürger zu senden. "Jeder einzelne von uns hat einen Betrieb, für dessen Überleben er verantwortlich sind. Aber wir wollen auch unseren 146 Mitgliedern Hilfestellungen geben", sagt Petersen. Dazu zähle auch ein Signal und eine Bitte an die Kronshagener zu richten. "Die Läden, die zur Daseinsvorsorge da sind, sind geöffnet. Wir wollen ein Signal setzen, dass wir da sind und gleichzeitig die Kronshagener bitten, uns weiter zu unterstützen", sagt Petersen.

Unternehmer treffen Maßnahmen, um Abstandsregeln einzuhalten

Auch Bürgermeister Ingo Sander ( CDU) appelliert: "Man muss sich bewusst sein, welchen Schatz an Geschäften wir hier haben. Deshalb sollte man weiter vor Ort einkaufen. Ich bin mir sicher, dass die Läden kreative Lösungen finden und das hinbekommen." Denn im Zuge der empfohlenen Abstands- und Verhaltensregeln müssen auch die Unternehmer Maßnahmen treffen. Maik Seemann will in seiner Fleischerei in der Kieler Straße, die dort seit 1953 beheimatet ist, Abstandslinien einrichten und Kreise für den Wartebereich ziehen. Man habe auch das Sortiment etwas umgestellt, das Geschäft mit dem Partyservice sei entsprechend der Situation in den letzten Tagen eingebrochen. Auch die Mitarbeiter müssen sich entsprechend verhalten. Wer gerade in Österreich im Urlaub war, solle zu Hause bleiben, sagt Seemann.

GHK und Gemeinde wollen Betrieben helfen, den Überblick zu wahren

Der GHK-Vorstand wolle den Betrieben auch dabei helfen, bei der Fülle an Informationen, die im Moment kursieren, den Überblick zu behalten, sagt Timo Rehder vom gleichnamigen Autohaus. Es brauche individuelle Lösungen, da die Gegebenheiten und Nöte in jeder Branche unterschiedlich seien. Deshalb bereitet man ein Informationsschreiben vor, dass Anfang der kommenden Woche in Kronshagen verteilt werden soll. Welche Geschäfte haben noch geöffnet? Welche Nummern können Unternehmer anrufen, um Hilfe zu bekommen? Diese Fragen sollen damit geklärt werden. Die Gemeinde werde ähnlich wie beim Bürgertelefon auch eine Telefonnummer und E-Mail-Adresse für die Geschäfte einrichten, um individuelle Hilfe zu ermöglichen, kündigte Bürgermeister Sander an.

Finanzielle Hilfe von der Politik ist schnell nötig

GHK-Vorsitzender Petersen hofft zudem auf Hilfe durch politische Entscheidungen. Dass die Bundesregierung eine Veränderung an der Insolvenzantragspflicht anstrebe, sei ein richtiger erster Schritt, auf den weitere folgen müssten. Wenn ein Unternehmen überschuldet oder zahlungsunfähig ist, muss die Geschäftsführung einen Insolvenzantrag stellen, für den nach jetziger Regelung maximal drei Wochen Zeit bleiben. Diese Vorgabe soll nun gelockert werden. Zudem müsse es schnelle finanzielle Hilfe für Betriebe geben, ergänzt Bürgermeister Sander. "Die Lage ist wirklich prekär. Es braucht schnelle Hilfe aus Berlin, nicht erst in drei Monaten", sagt er.

Alle müssen zusammenrücken

Gleichzeitig sollten die Unternehmer auch auf die Sorgen ihrer Kunden eingehen, sagt Stefan Muus, der in der Immobilienbranche tätig ist. Vermieter sollten genau hinschauen und Rücksicht nehmen, wenn es bei Mietern finanziell gerade eng werde. "Es geht nur, wenn wir alle zusammen rücken und etwas tun", sagt Muus. Und so bringt auch Timo Rehder den Appell des GHK auf den Punkt: "Es ist ein Aufruf zur Solidarität - den Kunden, Mitarbeitern, Nachbarn und Geschäften gegenüber."

