Rendsburg/Osterrönfeld.

„Wir freuen uns, dass ein Investor von außerhalb neues Leben in das Gebiet bringt“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende der Rendsburg Port Authority GmbH (RPA), Klaus Brunkert. Das Baufachgeschäft ist das dritte Unternehmen, dass sich in dem Gewerbegebiet ansiedelt. „Wir haben nun 30 Hektar von insgesamt 50 Hektar käuflicher Fläche veräußert.“ Auch die Nachbargrundstücke sind bereits verkauft. „Bis zum Sommer wird sich an der Marie-Curie-Straße einiges verändern.“ Weitere sechs Hektar Fläche sind an ein Logistikunternehmen im westlichen Bereich des Gewerbegebietes verkauft.

Gewerbegebiet soll Rendsburg und Osterrönfeld verbinden

Geplant war das Gewerbegebiet als Interkommunales Gewerbegebiet zwischen der Stadt Rendsburg und Osterrönfeld, erläuterte Brunkert. Unabhängig davon liefen Planungen für den Schwerlasthafen, der im Mai 2012 seien Betrieb aufnahm. „Wir brauchten dann Hinterland für Betriebe, die den Schwerlasthafen nutzen.“ So entstand die Rendsburg Port Authority, die den Schwerlasthafen und das Gewerbegebiet vermarkten.

Betriebe aus der Region im Fokus der Vermarktung

Besonders die Windindustrie und ihre Zulieferer sollten von dem Hafen profitieren. „Das Windkraft-Moratorium des Landes und vom Bund kam dazwischen“, meinte Brunkert. Da seit fünf Jahren die Windkraftbranche stagniere, musste die Vermarktung des Gewerbegebietes verändert werden. „Wir haben beispielsweise auf Betriebe aus der Region gewechselt, denen es an ihren angestammten Standorten zu eng geworden war, statt Hafen-affine Unternehmen anzusiedeln“, sagte der Aufsichtsratsvorsitzende.

Ein Baufachmarkt mit 1000 Quadratmetern Fläche

Das neue Bauzentrum Tepker passt nicht hundertprozentig in dieses Profil. „Unser Stammunternehmen ist ein Holzhandel in der dritten Generation aus Hanerau-Hademarschen“, sagte Unternehmer Christian Tepker. „Die Lage an Bundesstraße 202 mit guten Anbindungen an Autobahn 210 und A7 sowie B77 sind ideal für den Standort.“ Außerdem sei die Lage südlich des Kanals eines der ausschlaggebenden Argumente. Einige Gemeinden südliche der Wasserstraße planten in den kommenden Jahren Neubaugebiete.

Auf 16.000 Quadratmetern soll bis Ende des Jahres ein Baufachmarkt mit 1000 Quadratmetern Innenbereich und 500 Quadratmetern Gala-Ausstellung entstehen. Die Eröffnung ist für Januar 2021 geplant. Außerdem sollen 15 bis 20 neue Arbeitsplätze entstehen.

„Wir haben Jahre darauf gewartet, dass hier ein Baumarkt kommt“, sagte Osterrönfeld Bürgermeister Hans-Georg Volquardts.

