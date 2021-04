Krogaspe

Spielführer Wolfgang Haaf (73) hat mit Ursula Moritz, Inhaberin des Golfparks Krogaspe, für die rund 450 Mitglieder in der Pandemie eindeutige Distanzregeln bestimmt: Vom Auto bis zum ersten Abschlag gilt auf den Wegen zwischen Gebäude und Betriebshof Maskenpflicht. Anmeldelisten für die Spieler und Spielerinnen liegen draußen parat. Im Gebäude sind nur die Toiletten geöffnet. Nur Tische im Außenbereich des seit Montag wieder geöffneten Bistros dürfen genutzt werden.

Für Flights – die Gruppen, die zusammen spielen – gilt weiterhin die Maximalgrenze von zwei Personen. „Andere Anlagen lassen wieder vier Spieler zu,“ weiß Haaf. Er setzt auf Sicherheit. Während des ersten Lockdowns wurde ein zweiter Startpunkt am Loch 10 eingerichtet, um den Spielbetrieb zu entzerren. „Die Spieler sind überglücklich, dass sie überhaupt spielen dürfen“, bekam er als Rückmeldung.

Gibt es Menschen, die aus dem stärker eingeschränkten Neumünster in den Golfpark kommen? „Nein“, sagt Wolfgang Haaf. Einen erkennbaren Zuwachs an Gästen, die aus dem Hohen-Inzidenzwert-Gebiet Neumünster nach Krogaspe fahren, das im Kreis Rendsburg-Eckernförde mit dem deutlich niedrigeren Inzidenzwert liegt, kann Haaf nicht feststellen.

Turnierbetrieb läuft auf Distanz

Wolfgang Haaf, seit der Eröffnung des Platzes 2002 Spielführer, hält den Turnierbetrieb auf Distanz in Gang: Winterrunde, Matchplay, für hochklassige Spieler das Handicap-Hunter-Turnier. „Die Spieler schicken die Ergebnisse per Mail oder Whatsapp an mich.“ Statt bei einer gemeinsamer Siegerehrung werden die Preise im Sekretariat ausgegeben. Traditionelle Turnierspielformen wie den gemeinsamen Start am Sonnabend um zehn Uhr spart er sich aktuell. Möglichst kontaktlos soll der Betrieb laufen.

Der Golfpark hat eine bewegte Zeit hinter sich: Trainer, Greenkeeper, Platzgründer und -planer Chris Parker stieg mit seiner Frau Sylvia Parker, die als Clubmanagerin arbeitete, 2018 nach 16 Jahren aus der auf 30 Jahre angelegten Pacht aus. Es gab Streit um den Gebäudewert. Ein neuer Betreiber wurde gebraucht.

Ursula Moritz übernahm die Golfparkleitung

Ursula Moritz übernahm als Grundstücksinhaberin die Golfparkleitung 2019. Ein schlankes Team steht der Clubpräsidentin seitdem tatkräftig zur Seite: Ihr Mann Klaus Moritz koordiniert drei Greenkeeper, Christine Gercke das Sekretariat, Wolfgang Haaf ehrenamtlich den Spielbetrieb. „Der Anfang war hart. Ich bin täglich von halb sechs Uhr morgens bis abends um 22 Uhr auf dem Platz“, berichtet Ursula Moritz. Früher habe sie selbst Golf gespielt. Dafür ist jetzt keine Zeit mehr.

Chris Parker wollte Golf zum Breitensport machen. Diese Idee setzt Ursula Moritz fort und baute 2020 weiter aus: Neueinsteiger können im Sekretariat Schlägersets kostenlos leihen, Bälle gibt es aus einem Ballautomaten. Die Benutzung der Driving Range und des Übungsgrüns ist frei und kostenlos. Gäste von Mitgliedern zahlen die halbe Green Fee, die Benutzungsgebühr. „Wir wollen die Zugangsbeschränkungen abbauen,“ erklärt Haaf.

Der 90 Hektar große Platz hat Naturparkflair. „Das hat Chris Parker damals mit Klaus Moritz gut angelegt“, sagt Haaf beim Blick aufs Grün. Zwischen einem 18-Loch-Platz, einem Neun-Loch-Platz, Driving Range und Übungsgrün macht sich Natur breit.

Sechs Hektar Fläche hat der größte der zahlreichen Teiche. Gerade blühen die Weißdornknicks üppig weiß. Auf Magerrasenflächen stehen Birken, Flechten und Moose. „Unsere Fairways sind pestizid- und herbizidfrei.“

St. Pauli plant eine Aktion in Krogaspe

Bundesweit stieg die Zahl der Golfspieler seit Pandemiebeginn von 640.000 auf 651.000. Wolfgang Haaf will den Platz in Krogaspe im Gespräch halten. Eine Zusammenarbeit mit Neumünsters größtem Sportverein, dem SV Tungendorf, ist geplant. St. Pauli, der Kultfußballverein aus Hamburg, plant für den Sommer eine Aktion.