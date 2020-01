Das grau-blaue Glänzen der Paneele erstreckt sich über hunderte von Metern. Solaranlagen an Bahnstrecken und Autobahnen haben im Kreis Rendsburg-Eckernförde momentan Hochkonjunktur. Eine weitere Anlage soll nun in Bokel entstehen. Das beschloss die Gemeindevertretung am Dienstag.