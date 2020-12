Gretchen Kempcke lässt sich von den derzeit kalten Wassertemperaturen nicht von einem erfrischenden Bad im Einfelder See abhalten. Jeden Morgen steigt die 71-Jährige an der Badestelle in Mühbrook ins Wasser und schwimmt ihre Runde. Aus Abhärtungsgründen krault sie aber nicht durch die Fluten.