In einem Strohballenlager auf einem Hof in Grevenkrug ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Die Alarmierung erfolgte um 23.05 Uhr, um 0.20 Uhr war der Brand gelöscht. Menschen und Tiere seien zu keinem Zeitpunkt in Gefahr gewesen, teilte Feuerwehrsprecher Mario Weinke mit.