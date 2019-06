Reesdorf/Kiel

Paul Schulte und Fynn Kröger haben keinen blassen Schimmer, wer sie beim renommierten Grimme-Institut für den Grimme Online Award vorgeschlagen hat. „Es muss einer aus dem Abonnentenkreis sein, bei uns hat sich aber niemand gemeldet“, sagt Fynn Kröger. Gram ist der 23-jährige Kieler, der Multimediaproduktion studiert, dem anonym gebliebenen Hinweisgeber nicht. Denn die siebenköpfige Nominierungskommission der seit 2001 vergebenen Auszeichnung griff den Vorschlag für die Kategorie „Wissen und Bildung“ auf.

Am Mittwoch, 19. Juni, werden ab 19.30 Uhr die Auszeichnungen des Grimm Online Award in Köln verliehen. Paul Schulte und Fynn Kröger werden vor Ort im Publikum sitzen, das Grimme Institut bietet einen Live-Stream an.

Youtuber werden unter die Lupe genommen

Vor zwei Jahren und gut fünf Monaten starteten Paul Schulte und Fynn Kröger ihren Youtube-Kanal. Seitdem produzierte das Duo unter dem Namen Ultralativ über 200 Videos, die zwischen drei und acht Minuten laufen und in denen vor allem das Medium Youtube mit seinen vielen Protagonisten unter die Lupe genommen wird. Vielfach kritisch, manchmal sarkastisch und immer analytisch untersuchen die Ultralativ-Akteure, wer auf der beliebten Videowebseite welche Sprache spricht und warum.

„An der Wortwahl kann man erkennen, wie und in welche Richtung manipuliert wird. Der Begriff Asyltourismus suggeriert zum Beispiel, das Leute aus anderen Ländern zu uns kommen, um sich hier auf die faule Haut zu legen“, erzählt Paul Schulte, der Politikwissenschaften sowie Ethnologie studiert.

Der Impuls für den Start von Ultralativ war der Ärger über manipulative Youtube-Beiträge. Das Duo, das sich in der zehnten Schulklasse kennengelernt hat, suchte daraufhin im Internet nach Erklär-Seiten. „Wir haben nichts gefunden und uns gefragt, warum erklärt niemand, wie solche Videosachen funktionieren – und hatten daraufhin beschlossen, es eben selbst zu machen“, erinnert sich Fynn Kröger. Den Kunstbegriff Ultralativ als Steigerung des Superlativs wählten sie, weil er witzig klang.

Mit der Kamera sind sie nicht unterwegs, beide sind – anders als viele Youtuber – auch nie als Person zu sehen. In Wochenschauen und unregelmäßig erscheinenden Videoessays sprechen sie nach zuvor entwickelten Scripts über Mikrofon ihre Beiträge ein. „Anfangs habe ich meine Texte in meinem alten Kinderzimmer in Reesdorf gesprochen, ein gutes Mikro und ein Laptop reichen dafür aus“, erzählt Paul Schulte.

Abonnentenzahl ging durch die Decke

In den ersten Ultralativ-Wochen dümpelte die Abo-Zahl bei mehreren Tausend Internetnutzern, bis andere Youtube-Kanäle auf die Reesdorf-Kiel-Connection aufmerksam wurden. Nach sieben Monaten ging die Zahl „durch die Decke“, wie Schulte formuliert. „Viele finden es gut, dass es uns um die Sache geht und nicht um die Selbstdarstellung.“ Sie wollen mit ihren Videos ein Stück weit zur Medienkompetenz beitragen – und sind bereits gefragt als Dozenten und Kursleiter.

In München und Köln leiteten sie Workshops, beim Waterkant-Festival in der vergangenen Woche gaben sie ihr Wissen an Schüler weiter. Reich werden die Youtuber trotz der 185.000 Abonnenten übrigens nicht. Denn das Duo verzichtet auf Produktplatzierung in und um die Videos. „Es läuft nur die automatisierte Werbung, davon finanzieren wir Fahrt- oder Unterbringungskosten, etwa wenn wir an Benefizveranstaltungen teilnehmen“, erklärt Fynn Kröger.

Immer informiert: Lesen sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.