Brüggen-Areal am Bahnhof - Neubau am Einkaufszentrum in Bordesholm?

Das letzte freie Grundstück auf dem "Brüggen-Areal" am Bahnhof in Bordesholm wird offenbar schneller bebaut als gedacht. Die Groga Immobilien aus Wilster ist dem Discounter Tedi im Gespräch. In der Einkaufsstraße auf der gegenüberliegenden Seite zieht ein Frisör in den leerstehenden Eckladen ein.