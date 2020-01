Am Mahnmal in der Dorfstraße in Groß Vollstedt stellte die Schleswig-Holstein Netz AG für den Förderverein Natur Groß Vollstedter See und Umgebung ein Storchennest auf. Otto Christophersen baute das 30 Kilogramm schwere Nest. Im Kreis gibt es 180 Storchennester. 2019 brüteten darin 28 Storchenpaare.