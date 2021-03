Flintbek

Trotz FFP-2-Maske kann man das Strahlen von Inhaberin Imke Janneck erkennen. "Wir waren erst überrascht über die plötzliche Öffnung, danach fast etwas erschrocken und dann haben wir uns richtig gefreut und auch ins Zeug gelegt", erzählt Janneck mit einem Schmunzeln. Obwohl das Kaufhaus bereits über ein gutes Hygienekonzept verfügte, hat die Inhaberin noch ein bisschen nachgebessert. "Wir haben zusätzlich Einkaufskörbe an den Eingängen verteilt, damit auch wir genau sehen können, wie viele Kunden im Laden sind", zeigt sie auf die Stapel am unteren Eingang.

Hygienekonzept, zusätzliche Sperrung der Treppen

Zusätzlich wurden die Treppen gesperrt, "Egal in welcher Etage und damit in welcher Abteilung man ist, man muss durch den Eingang, durch den man hereingekommen ist, auch wieder herausgehen, wenn man in ein anderes Geschoss beziehungsweise in eine andere Abteilung möchte." Für Imke Janneck stand um 9 Uhr fest: "Wahrscheinlich werden die ersten Kunden im Obergeschoss zu finden sein. Im Bereich Schreibwaren und Spielwaren sicher erst am Nachmittag."

Sie sollte Recht behalten: Bei Mitarbeiterin Dorit Utecht war mit der Ladenöffnung bereits die erste Kundin ins Obergeschoss rein gerauscht. "Die Dame brauchte dringend neue Rührschüsseln für die Küche ihres Sohnes. Und sie wollte sie unbedingt bei uns kaufen und nicht im Internet", sagt Utecht. Der nächste Kunde kam einige Minuten nach 9 Uhr, der Kieler Thomas Liedtke hatte zwar kein direktes Ziel, aber doch einen ganz speziellen Tag: "Ich habe heute Geburtstag und guck mal, ob ich was Schönes finde", erzählte der 42-Jährige, der auf dem Weg zu seinen Eltern war. Für ihn steht fest: "Der Einzelhandel war so gut vorbereitet, es war wirklich schade, dass der schließen musste. Und ich bin auch nicht sicher, ob das die richtige Entscheidung war."

Einkaufsmöglichkeit hat den Kunden gefehlt

Liedtke muss noch ins Untergeschoss zu den Baumarkt-Artikeln, zwei Frauen aus Boksee sind die nächsten Kundinnen. "Nehmen Sie sich bitte jeweils ein Körbchen", mahnt Utecht an. "Daran müssen sich unsere Kunden noch gewöhnen." Ellen Wachholz und Marianne Heitmann nehmen sich jeder einen Einkaufskorb, sie sind auf der Suche nach neuen Handtaschen. "Dafür muss man vor Ort einkaufen, so etwas möchte ich sehen und anfassen", betont Wachholz. "Es ist so schön, dass wieder geöffnet ist", fügt ihre Freundin noch hinzu. "Wir sind Stammkundinnen", betont Ellen Wachholz, "Uns hat es sehr gefehlt, dass das Kaufhaus Renner geschlossen war."

"Ich war aufgeregt wie ein kleines Kind", verrät Dorit Utecht. "Es ist so schön, wieder direkten Kundenkontakt zu haben." Auch sie ist sicher, dass es am Nachmittag noch mehr wird mit den Kunden, denn: "Es gab ja nach Weihnachten keine Möglichkeit mehr, Gutscheine einzulösen oder auch Waren zu tauschen. Das kann jetzt aber alles losgehen", freut sie sich auf Kunden.

Bei Norkeweit standen die Kunden zur Öffnung vor der Tür

Auch in der Lichtgalerie Norkeweit in Molfsee wurde am Montag erstmals wieder das Ladengeschäft geöffnet. "Bereits zur Öffnung standen die ersten Kunden vor der Tür, das war schön und auch für uns sehr befreiend", erklärt Mitabeiterin Silke Willing. "Für unsere Kunden ist es wichtig, die gewünschten Lampen und Leuchten zu sehen, sie möchten wissen, ob die Lampe beispielsweise einen Dimmer hat. Daher gehen Kunden auch gern durch das Geschäft", weiß Willing.