Kita Wunderwesen baut an

„Wir sind froh, dass die Stadt zu unserem Standort steht“, sagte Jörg de Bloom, Vorsitzender des Trägervereins Elternselbsthilfe. Die Zusammenarbeit mit der Verwaltung klappe sehr gut. Rund 800000 Euro hat die Stadt investiert von denen bisher rund 100000 Euro verbaut worden sind.

Bei der Grundsteinlegung hielten sich die Anwesenden diesmal im Hintergrund. Die Kindergartenkinder Mayla und Pery durften den Grundstein mit Zement füllen und Hannes Struck, der Sohn von Bauunternehmer Angela und Axel Struck, die Röhre mit Zeitungen, Bildern, Geld sowie dem Lied der Kita im Grundstein versenken. Danach sangen die Kinder natürlich das Wunderwesen-Lied.

Alle Plätze vergeben, lange Warteliste

„Die Nachfrage nach Kita-Plätzen ist sehr hoch. Momentan sind alle Plätze vergeben, die Warteliste ist sehr lang“, sagte Heidi Koch-Mehlert. Das liege unter anderem an dem Konzept. „Bei uns können Kinder, Kinder sein.“ Der einzige Ausschlussgrund für eine Aufnahme sei es, dass es keinen Platz mehr gibt.

Die Kita Wunderwesen hat momentan sieben Gruppen. Fünf sind am Standort auf dem Messegelände in Rendsburg-Süd. Zwei weitere sind in den Stadtpark ausgelagert. Nach der Fertigstellung des Baus, die für Herbst geplant ist, soll es insgesamt neun Gruppen geben. Plätze gibt es dann für etwa 100 Kinder. Diese werden betreut von 35 Mitarbeitern, die größtenteils in Vollanstellung beschäftigt sind, sagte die Kita-Leiterin.

