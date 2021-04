Rendsburg

Rund 80 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Rendsburg und Westerrönfeld sowie des Rettungsdienstes und der Polizei üben am Nachmittag im Rendsburger Kanaltunnel den Ernstfall. "Das Übungsszenario sieht zwei Auffahrunfälle mit Fahrzeugbrand und eingeklemmten Personen vor", erläutert Tunnelmanager Hauke Henningsen vom Wasserstraßen-Neubauamt (WNA) NOK.

Warum eine solche Übung? Vor der endgültigen Freigabe nach jahrelanger Sanierung schreiben die Richtlinien für die Ausstattung und den Betrieb von Straßentunneln (RABT) bei Großprojekten wie dem Rendsburger Straßentunnel solche praktischen Übungen vor. Bevor der Verkehr über vier Spuren bei 70 Stundenkilometern in beide Richtungen rollen kann, müssen alle technischen Sicherheitssysteme auf ihre Wirksamkeit überprüft werden. Und die örtlichen Rettungskräfte sollen sich mit den Gegebenheiten im sanierten Tunnel vertraut machen.

Lesen Sie auch:Tests vor Fertigstellung: Rettungs- und Brandübung im Kanaltunnel

Für Autofahrer bedeutet das am Sonnabend eine weitreichende Vollsperrung zwischen 14 und 20 Uhr. Neben dem Kanaltunnel wird auch die B77 in diesem Bereich voll gesperrt, in Fahrtrichtung Süden schon ab der Auffahrt Fockbeker Chaussee. Auch die Berliner Brücke ist in diesem Zeitraum nicht befahrbar, dort wird das Lagezentrum der Rettungskräfte eingerichtet. Ebenso ist die Auffahrt aus der Gartenstraße auf die Berliner Straße dann nicht möglich. Der aus dem Stadtgebiet kommende Verkehr kann von der Berliner Straße auf die B77 in Richtung Norden fahren. Für den Zeitraum der Vollsperrungen werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, über die A7 oder die Fährstelle Nobiskrug auszuweichen. Dort wird regulär bis 20 Uhr eine zweite Fähre eingesetzt.