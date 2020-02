Owschlag

In Owschlag ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat eine Maschinenhalle gebrannt. Das Gebäude, in dem landwirtschaftliche Geräte standen, brannte nach Angaben der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag in voller Ausdehnung.

Der Bran der 30x20 Meter großen Fahrzeughalle wurde gegen 1.40 Uhr Feuer gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand diese schon im Vollbrand.

Warnung an Bevölkerung

Die starke Rauchentwicklung führte dazu, dass mittels der NINA-App eine Warnung an die Bevölkerung herausgegeben wurde. Zahlreiche Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, zwei angrenzende Lagerhallen und ein Wohnhaus vor den Flammen zu schützen.

Das Feuer war nach etwa Stunden unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten dauern weiterhin an. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Zum entstandenen Schaden und der Brandursache machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Lesen Sie auch:

Dachstuhl brannte in Wasbek

Feuer zwischen zwei Häusern in Kiel

„Twitter-Gewitter“ über Trampoline, Taucher und „Sabine“

Von RND/dpa