Ein Wolf im Rapsfeld

Großharrie

Carsten Röpke gehörte zu den Augenzeugen, die den Wolf aus nächster Nähe zu Gesicht bekamen. 40 Meter vor seinem Auto sprang das Tier plötzlich auf die Spurbahn – und lief weiter in das nächste Rapsfeld. „Das war ein tolles Bild, der Raps ist ja noch nicht so hochgewachsen. Der Wolfskopf guckte beim Laufen immer über die gelben Blüten“, erzählte der Großharrier. Ärgerlich: Ausgerechnet an diesem Nachmittag hatte er sein Smartphone zum Aufladen im Haus gelassen.

„Der Wolf war ein richtig großer Bursche“

Carsten Röpke sprach von einem ausgewachsenen Tier. „Der Wolf war ein richtig großer Bursche“, so der Landwirt, der auch als Jäger unterwegs ist. Es ist das erste Mal, dass ein Wolf auf dem Gemeindegebiet von Großharrie gesichtet wurde. „Wir haben an verschiedenen Stellen Wildkameras installiert, aber nie eine Spur entdecken können.“ Nahrung fand der Wolf im benachbarten Negenharrier Ortsteil Fiefharrie. Dort riss das Raubtier einen Damhirsch.

Röpke kann sich vorstellen, dass der Wolf auf Wanderschaft ist. Dieser Ansicht ist auch Jens Matzen, ehrenamtlicher Wolfsbetreuer in Schleswig-Holstein. Von Mitte April bis Anfang Mai ist bei Canis Lupis, so der wissenschaftliche Name des Wolfs, die Abwanderungszeit angesagt. „Jetzt kommen die Wolfsjungen zur Welt, deshalb müssen die Welpen aus dem Vorjahr die Familie verlassen und sich was Neues suchen“, erläuterte Matzen.

Eigentlich meidet der Wolf die Menschen

Es ist ungewöhnlich, dass ein Wolf mitten am Tage unterwegs ist. Die Sichtung im Dosenmoor deutet darauf hin, dass er von Spaziergängern unbeabsichtigt aufgestört wurde. „Bei dem sonnigen Wetter am Wochenende war ja halb Neumünster im Dosenmoor unterwegs, und der Wolf meidet den Menschen, wo es nur geht“, betonte Matzen. Gefahr droht nur, wenn der bis zu 80 Kilogramm schwere Fleischfresser in die Enge getrieben wird. Matzens Rat: „Dann muss man sich groß machen und laut werden.“

