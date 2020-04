Rendsburger Herbst im August abgesagt

Rensburg/Büdelsdorf

"Ehrlich gesagt, wir haben mit Einschränkungen in diesem Jahr schon gerechnet", sagt Anja von Allwörden von RD-Marketing, das vom 20. bis 23. August den 46. Rendsburger Herbst anbieten wollte. Unter dem Motto "Vier Tage Lebenslust, Live-Musik und Kinderprogramm" war auf zehn Bühnen in der Stadt Trubel geplant gewesen. Dazu ist immer Jahrmarkt. "Eine Entscheidung vom Vorstand gibt es aber noch nicht." Eine Verschiebung scheint nicht wahrscheinlich. "Eine halbe Nummer enttäuscht dann viele." Überlegungen für "ein kleines Fest in der Altstadt" gebe es trotzdem.

NordArt-Konzept auf 2021 verschoben

Bereits Mitte März ist die NordArt in Büdelsdorf abgesagt worden - auf der Homepage ist der Hinweise zu finden. "Dass Einschränkungen kommen, war abzusehen. "Wir hätten jetzt mit den Künstlern aus aller Welt aufbauen müssen, und das ist gar nicht möglich", so die Pressesprecherin Inga Aru. Angesichts der Kosten von insgesamt 1 Million Euro sei eine Verschiebung nach hinten und eine kürzere Ausstellungsdauer nicht machbar und auch wirtschaftlich nicht vertretbar gewesen. 200 Künstler aus aller Welt wollten in der Carlshütte in Büdelsdorf vom 6. Juni bis 11. Oktober ihre Werke präsentieren - das Konzept wird nun 2021 mit ihnen realisiert.

Noch keine offizielle Absage für Canal-Cup

Eine offizielle Absage für das härteste Achter-Rennen der Welt, wie der SH Netz Cup auf dem Nord-Ostsee-Kanal auch genannt wird, gibt es noch nicht. Zum 20. Mal sollten bei der Veranstaltung vom 28. bis 30. August, die besten Nationalteams gegeneinander antreten. Zudem sind eine Vielzahl anderer Wettbewerbe, beispielsweise das beliebte Drachenbootrennen, und Aktivitäten beim Event geplant gewesen. "Wir setzen uns umgehend mit allen Verantwortlichen zusammen, um die Lage zu besprechen", sagte Florian Berndt, Geschäftsführer der Canal-Cup Projektgesellschaft. Wichtig seien die Beschlüsse des Landes. Mit denen rechnet er bis spätestens Freitag. Dann könne man entscheiden, ob man verschiebe oder das Event so verkleinere, dass es passen könnte.

Norla überlegt Messeszenarien

Die Norla, die in der Vergangenheit immer 70.000 Gäste an vier Tagen angelockt hatte, ist in diesem Jahr vom 3. bis 6. September geplant - wenige Tage nach dem 31. August. "Wir wissen es noch nicht, bis Juli müssen wir eine Entscheidung treffen", betonte Sprecherin Dörte Röhling. Seitens der Aussteller bestehe ein riesiges Interesse. Nur vier von insgesamt 500 Ausstellern hätten bisher abgesagt, führte sie aus. Die Aussteller melden sich zurzeit mit Ideen, wie Abstands- oder Hygieneregeln, eingehalten werden können. "Die Messeleitung hat mehrere Szenarien angedacht, beispielsweise eine Beschränkung von Personen und ein kompletter Onlineticketverkauf." So seien Gäste registriert und lange Schlangen an den Tickethäuschen verhindert, so Röhling.

