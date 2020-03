Grüne suchen Bürgermeister-Kandidaten

Molfsee

Im November 2014 wurde Ute Hauschild zur Bürgermeisterin von Molfsee gewählt: Mit Unterstützung der CDU ging die parteilose Kandidatin ins Rennen und gewann gegen den SPD-Kandidaten Thiemo Lüeße. Nach sechs Jahren Amtszeit stehen im Herbst Neuwahlen an. Neben der Amtsinhaberin soll es einen weiteren Kandidaten geben – wenn es nach dem Willen der zweitgrößten Fraktion der Gemeinde geht. Die Grünen sind auf der Suche nach einem geeigneten Kandidaten - männlich oder weiblich - und wollen mit diesem in das Rennen gehen.

Amtsinhaberin ist bereits über Gegenkandidatur informiert

„Als zweitstärkste Fraktion sehen wir uns in der Pflicht, wichtige Themen wie Klimaschutz, Ortsentwicklung oder auch Digitalisierung in den nächsten Jahren mit einem eigenen Kandidaten oder einer eigenen Kandidatin voranzubringen“, erklärte Grünen-Sprecher Thorsten Foit auf Nachfrage. Man habe die Amtsinhaberin bereits über den Schritt informiert. Überdies wurde eine Ausschreibung veröffentlicht.

2013 wurde der Ortsverein Bündnis 90/Die Grünen in Molfsee gegründet. Bei der ersten Kommunalwahl 2018 erreichte die Partei einen Stimmenanteil von 24,5 Prozent – und damit fünf Sitze in der Gemeindevertretung. Die CDU hat acht Sitze, die SPD vier, die FDP drei und die UWM zwei Sitze.

Gesucht wird ein engagierter Mensch mit sozial-ökologischem Profil

„Wir wollen Molfsee zukunftsgerichtet aufstellen. Hierzu gehören Klimaschutzprojekte in der Gemeinde, generationsübergreifende Wohnformen, ein gutes Miteinander und die Verbesserung der Infrastruktur. Dies umfasst für uns sowohl ein Ratsinformationssystem als auch bedarfsgerechte Rad- und Fußwege“, betonte Foit. Dafür brauche es auch einen eigenen Kandidaten: „Wir wünschen uns einen engagierten Menschen mit sozial-ökologischem Profil, mit Spaß an der Arbeit, Kreativität und Elan sowie Führungskompetenz, Verwaltungserfahrung und Gestaltungswillen. Ein grünes Parteibuch freut uns, ist aber keine Voraussetzung.“

Ute Hauschild nimmt die Herausforderung an

Ute Hauschild zeigt sich gefasst: „Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass es anders aussieht und ich die Unterstützung aller Fraktionen bekomme. Aber das ist nun eine Herausforderung, die ich annehme. Ich freue mich auf einen fairen Wahlkampf.“ Einen Wahlkampf zu führen, ist ihr vertraut. Denn 2014 hatte es insgesamt drei Bewerber für das Amt gegeben. Neben Ute Hauschild und Thiemo Lüeße hatte sich auch Michael Raue, der Leiter des Ordnungsamts, zur Wahl gestellt. Lüeße und Hauschild hatten sich darauf im ersten Wahlgang für die Stichwahl qualifiziert. Am Ende siegte die damals 44-Jährige, die gleichzeitig Bauamtsleiterin war, mit 54,9 Prozent der Stimmen vor Thiemo Lüeße, der 45,1 Prozent der Stimmen bekam. Am 1. April 2015 trat sie das Amt an.

CDU-Fraktion unterstützt die amtierende Bürgermeisterin

Unterstützung bekommt die amtierende Bürgermeisterin weiterhin von der CDU-Fraktion. „Wir haben uns bereits am 11. Februar während der Mitgliederversammlung dafür ausgesprochen, Ute Hauschild in ihrem Wahlkampf zu unterstützen“, sagte CDU-Chef Hans Cordts. „Wir wollen langfristig mit Ute Hauschild arbeiten, niemand kennt die Gemeinde besser als sie“, fügt Cordts hinzu und verweist auf ihre langjährige Tätigkeit als Bauamtsleiterin. Doch das ist nicht alles, was seiner Meinung nach für Ute Hauschild spricht: „Als Verwaltungsfachwirtin hat sie die nötige Kompetenz, sie ist sympathisch und auch glaubwürdig.“

Der Termin für die Wahl steht noch nicht fest, aber: "In diesen Tagen wird der Wahlausschuss gebildet, und kurze Zeit später wird der Termin feststehen", erklärte die Verwaltungschefin.

