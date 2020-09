Eine Überraschung zum Wochenende haben die Grünen aus Molfsee parat: Am Freitag erklärte Grünen-Sprecher Thorsten Foit in einer Pressemitteilung, dass Timo Boss aus Rodenbek bei der Bürgermeisterwahl am 8. November in Molfsee kandidieren wird. Auch SPD und FDP signalisieren bereits Unterstützung.