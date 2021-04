Die Grünen in Bordesholm wollen die Bebauung auf Grundstücken am See durch die Gemeinde durch einen B-Plan besser steuern. Die SPD sieht in dem Ortsteil auch Steuerungsbedarf für die Zukunft, will aber nicht so weit gehen wie die Grünen. Das Thema wird am Dienstag im Bauausschuss debattiert.