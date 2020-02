Grüne wollen Stoffwindeln bezuschussen

Brügge

Die Idee sieht so aus: Auf Antrag sollen Familien mit Kindern unter drei Jahren für die rund 300 Euro kostende Erstausstattung einen Zuschuss von 150 Euro erhalten. Klimawandel, Müllvermeidung sowie Vorreiterrolle und Signalwirkung: Das sind für Christian Ollrogge, der seit der Kommunalwahl im Mai 2018 zusammen mit Kerstin Schlichting in Brügge die Grünen-Fraktion bildet, schlagkräftige Argumente für seinen Antrag.

Familie Ollrogge nutzt Stoffwindeln

Der 37-Jährige weiß in puncto Stoffwindeln, wovon er spricht. Zusammen mit Ehefrau Silke (38) wickelte er seine eigenen beiden Kinder Käthe und Frida selbst. „Wir starteten zunächst mit den herkömmlichen Windeln. Aber als unsere Mülltonne überquoll, haben wir umgeschwenkt.“ Das Outfit und die Handhabung der Stoffwindeln habe sich im Vergleich zur Vergangenheit gewandelt. „Eine Stoffwindel funktioniert mit Klettverschluss genauso wie eine Pampers“, so Ollrogge.

Müllberg: 6000 Windeln werden verbraucht

Man schmeiße sie nur nicht weg, sondern wasche sie bei 60 Grad. „Da man die Windeln mit Einlegevliesen und Tüchern für den großen Dreck ausstaffieren kann, ist das Waschen auch nicht so unangenehm.“ Der Umstieg auf Stoffwindeln ist aus Sicht der Ollrogges ein effektiver Beitrag zur Müllvermeidung. Ein Baby hinterlässt ihren Berechnungen zufolge etwa 6000 Wegwerfwindeln, was einem Windelberg von einer Tonne entspricht.

Familien sparten natürlich auch Geld

Über die Wickelzeit fallen für die Wegwerfwindeln Kosten, abhängig vom Hersteller, von etwa 900 bis 1500 Euro an. Deshalb lohnt es sich, mal über einen Zuschuss nachzudenken, findet das Ehepaar. Dies habe nun nichts mit dem politischen Grün zu tun, aber 35 Prozent bei der letzten Europawahl im Ort sprächen eine deutliche Sprache.

Kompromisse gehören dazu

„Klar, Stoffwindeln sind noch eine Nische. Und man wird ganz schön angeschaut, wenn man das in seinem Bekanntenkreis erzählt“, berichtet das Ehepaar. Sie machten natürlich auch Kompromisse. Zum einen trägt ihre Tochter Käthe bei der Tagesmutter keine Stoffwindel. „Das passt nicht in den Gruppenalltag“, so Silke Ollrogge. Und nachts greife man auch nochmal zur handelsüblichen Windel, weil diese Flüssigkeiten besser abfange.

Förderung für zehn Familien vorgesehen

Laut Antrag der Grünen wird gewünscht, dass die Kommune 1500 Euro für zehn Anträge von Familien bereitstellen soll. Das sei ein kleiner Betrag. Ob der Zuschuss dann auch regen Abruf finden wird, könne er nicht sagen, so Christian Ollrogge. Er empfindet aber, dass in der Gesellschaft ein Umdenkprozess begonnen hat, was die Themen Müll und Plastik angeht. In Brügge gibt es momentan 31 Familien, die antragsberechtigt wären.

Bürgermeister: Nicht Aufgabe einer Kommune

Auf Nachfrage betonte Bürgermeister Werner Kärgel, dass ein Umstieg auf Stoffwindeln ein guter Denksansatz ist. Seine persönliche Meinung: „Es ist aber nicht Aufgabe einer Kommune, das zu fördern.“ Und was sagen Kindertagesstätten? Der Denkansatz mit der Müllvermeidung wird in Brügge und in Bordesholmer Einrichtungen positiv gesehen, aber die Umsetzung selbst hält man für schwierig. Stoffwindeln kommen für Kirsten Greiß auf keinen Fall auf den Wickeltisch.

Hygienische Bedenken in Kitas

„Schon aus hygienischen Gründen und möglichen Infektionen ist das nicht machbar", erklärt die Leiterin des Christuskindergartens. Denn neben den Kleinkindern werden auch Steppkes aus den Gruppen mit den drei- bis sechsjährigen Kindern noch gewickelt. „Wir vermeiden jetzt schon Plastik, soweit es geht, und machen Nachhaltigkeitswochen mit den Kindern. Aber Stoffwindeln gehen nicht, wir sind auch keine Wäscherei.“

Windeln müssten namentlich zugeordnet werden

Auch Nicole Frahm vom kommunalen Kindergarten Birkenweg lehnt Stoffwindeln ab. „Da gehören ja auch Höschen und Einlagen dazu, wir haben dafür keine Lagerkapazität“, erklärt die stellvertretende Leiterin. Zudem müssten die Windeln namentlich zugeordnet und wegen Unverträglichkeiten möglicherweise mit verschiedenen Mitteln gewaschen werden.

