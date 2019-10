"In der Digitalisierung sind wir Pioniere"

Mielkendorf

Die Digitalisierung ist in aller Munde und geht auch an den Schulen nicht vorbei. Seit zwei Jahren arbeitet die Grundschule Eidertal an ihrem Medienkonzept für die Standorte Molfsee und Mielkendorf. 177 .000 Euro sollen in neue Technik investiert werden. Ist das jetzt das Aus für Tafel und Kreide?

„Auf keinen Fall“, sagt Schulleiterin Wiebke Flor. Tafel und Kreide blieben ebenso erhalten wie das Schreiben mit der Hand. Fakt sei aber, dass sich die Lebenswelt der Kinder verändert habe und die Digitalisierung zu deren Alltag gehöre.

Grundschule Eidertal will kritische Medienkompetenz vermitteln

Die Schüler müssten mit den wachsenden Herausforderungen und der schnellen technischen Entwicklung Schritt halten. „Damit muss sich auch Schule beschäftigen. Es ist unsere Aufgabe, Kinder eine kritische Medienkompetenz zu vermitteln“, so Flor.

Neben den neuen Möglichkeiten und Chancen, müsse die Medienbildung an der Schule die Kinder auch mit den Gefahren vertraut machen.

„Unabhängig davon wollen wir in der Schule die neue Technik aber auch nutzen, um den Unterricht mit modernen Medien zu erweitern und die Kommunikation zwischen den Lehrern, aber auch zwischen Schule und Eltern zu ergänzen.“

Grundschule Eidertal arbeitet mit Experten zusammen

Seit zwei Jahren arbeite man an dem Konzept, so Flor. Zusammen mit dem Kieler Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen Schleswig-Holstein (IQSH) habe man es entwickelt und sich um Fördergeld bemüht.

Vor allem die technische Ausstattung müsse an den Standorten Molfsee und Mielkendorf aufgerüstet werden. Rund 177 .000 Euro müssen die Gemeinden investieren. Neben Geräten und Software, für die in Molfsee rund 80 .000 Euro und in Mielkendorf knapp 46 .000 Euro eingeplant seien, müsse auch die technische Infrastruktur geschaffen werden.

Grundschule Eidertal schaut sich in Fleckeby um

Mielkendorf muss dafür etwa 15 .000 Euro und Molfsee 36 .000 Euro zahlen. Aus dem Digitalpakt soll die Schule insgesamt gut 113. 000 Euro Fördergeld bekommen. Knapp 82 .000 Euro für Molfsee und etwa 31 .000 Euro für den Standort Mielkendorf.

Was am Ende tatsächlich sinnvoll im Unterricht eingesetzt werden kann, haben die Lehrer nicht nur theoretisch erarbeitet, sondern sich auch ganz praktisch an einer Grundschule in Fleckeby angeschaut. „In der Digitalisierung sind wir Pioniere“, sagt Flor.

Studien und Evaluationen darüber, was sinnvoll sei, gebe es in Deutschland so gut wie gar nicht. Andere Länder seien da deutlich weiter.

Jede Klasse in der Grundschule Eidertal soll besondere Kamera erhalten

Als optimale Ausstattung sieht das Medienkonzept der Schule vor, dass es in jedem Klassenraum einen fest installierten Beamer geben soll, mit dem Inhalte gezeigt werden können.

Die können beispielsweise von den Computern der Schüler kommen. Die Computer sollen mit Touchdisplay und Tastatur ausgestattet sein. Nicht jeder Schüler brauche ein eigenes Gerät, sondern es solle an Schulen mobile Medienwagen mit Klassensätzen geben. Die Geräte sollen mit denen identisch sein, die auch die Lehrer nutzen.

Zudem soll jede Klasse eine Dokumentenkamera bekommen. „Damit können Gegenstände, Bücher und Heftseiten gefilmt und live auf den Beamer übertragen werden“, so die Schulleiterin.

257 Schüler der Grundschule Eidertal sollen profitieren

Man könne so beispielsweise den Schülern direkt zeigen, wie man Papier faltet und jeder könne es auf der großen Leinwand verfolgen. Internetzugang, Funkvernetzung und auch passende Software, beispielsweise Lernprogramme, gehören auch zum Konzept.

„Durch die Technik ist es möglich, viel individueller und differenzierter auf die Schüler einzugehen.“ Flor hofft, dass bis zu den Osterferien 2020 die technischen Voraussetzungen in den Standorten geschaffen werden. Insgesamt sollen 257 Grundschüler davon profitieren.

