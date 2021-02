Felde

Von „cool“ bis „so mittel“ gehen die Äußerungen der Viertklässler an der Felder Grundschule, wenn man sie fragt, wie es denn ist, nun wieder im Präsenzunterricht zu sitzen. „Die Kinder sind mit vielen Sorgen in die Schule gekommen“, berichtet Grundschulleiterin Gesa Rümmeli aus den Gesprächskreisen der ersten Schulstunden am Montagvormittag. Die Grundschüler seien anders aus der Distanz-Phase gekommen als aus Winter- oder Sommerferien oder auch nach dem ersten Schullockdown im vergangenen Frühjahr. „Man merkt, dass die Kinder keine unbeschwerte Zeit hinter sich haben“, sagt Rümmeli.

"Bedenken schwingen mit bei Eltern und Lehrerschaft"

Sie freuten sich trotzdem über den Unterricht in der Schule, „aber da ist ein Unterton dabei. Von der Ernsthaftigkeit der Lage haben sie mehr mitbekommen als im Frühjahr“, ergänzt die Schulleiterin. Und bei Eltern und Lehrerschaft ist die Stimmungslage nicht anders. „Bedenken schwingen natürlich mit“, sagt sie. Wie sollte es auch anders sein. Der Inzidenzwert im Kreis steigt wieder, Virus-Mutationen grassieren in Flensburg, wurden auch in Kiel entdeckt und Schule startet nicht im Wechselunterricht, sondern mit voll besetzten Klassen. Für Felde heißt das Unterricht mit bis zu 31 Schülern in einem Klassenraum. Laut Rümmeli nutzen zum Neustart mehrere Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder formlos vom Unterricht beurlauben zu können. Andere wollten sich die erste Woche ansehen und dann entscheiden.

Lehrer hätten lieber FFP2- statt OP-Masken

Der Neustart im Präsenzunterricht bringt auch Probleme des schulischen Corona-Alltags mit sich. Medizinische OP-Masken sind für Grundschüler oftmals zu groß, berichtet die Schulleiterin. Im Vergleich zu den selbstgenähten Stoffmasken schließen sie an den Seiten häufig nicht. Und auch die Lehrer hätten statt der OP- lieber FFP2-Masken von ihrem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommen. „Wir können uns nicht so schützen, wie wir wollen“, sagt Rümmeli. Von ihrem Schulbudget könnte sie zwar selber welche kaufen. Die Menge würde aber für alle Lehrkräfte nicht mal bis Ostern reichen.

Dafür organisiert sich die Schule beim Thema Corona-Schnelltests nun selbst. Sie habe sich unter anderem mit anderen Schulen im Amtsbereich zusammengeschlossen, um regelmäßige, kostenlose Tests für die Kollegen in Felde zu organisieren, sagt Rümmeli. Zwei Tests pro Woche finanziert das Land für Lehrer oder Erzieher. In Felde kooperiert man mit einer Kieler Apotheke. Von dort kommt geschultes Personal zur Schule und macht die Schnelltests direkt vor Ort. Schon am Mittwoch, spätestens aber kommende Woche Montag soll es losgehen.

Eine fröhliche und bunte Seite hatte das Wiedersehen in der Schule am Montag aber allemal: Die Felder Grundschüler kamen verkleidet zum Neustart. Etwas Faschingsgefühl gegen die trübe Stimmung. Vom Fußballstar über den Marienkäfer bis zum Sturmtruppler aus Star Wars reichten die Kostüme. Es fehlte eigentlich nur ein Superheld, der diesem fiesen Virus nun endlich mal die Grenzen aufzeigt.