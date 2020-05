Neustart in ein Stück Normalität

Felde

„Ich freue mich, die Lehrer mal wieder zu sehen und durch das Schulgebäude zu gehen“, sagt der zehnjährige Runa, als er am Mittwoch nach Wochen erstmals seit Langem einen Klassenraum von innen sieht. „Zu Hause hat man alles gemacht, was man so machen kann“, sagt Mia (10). Und Jonna (10) freut sich „riesig, weil es total blöd ist, sich zu Hause selbst etwas beizubringen“. Endlich sei man dabei wieder mit anderen Leuten zusammen, sagt sie.

Zu nah beieinander sind die Viertklässler dabei natürlich nicht. Jeder hat einen fest zugewiesenen Platz, der mit dem eigenen Namen markiert ist. Beim Betreten der Schule steht schon der auf einer Sackkarre montierte Desinfektionsspender bereit. Danach werden die Schüler per Markierungen auf dem Boden und an den Wänden auf einen Einbahnstraßen-Pfad in Richtung Waschbecken geführt. Kleine auf dem Flur aufgeklebte Fußabdrücke helfen den Viertklässlern, den gebotenen Abstand beim Warten einzuhalten. An Türen und Waschbecken sind Hinweise zu den Hygieneregeln und zum richtigen Verhalten angebracht. Beim Verlassen des Klassenraums führt wieder eine Einbahnstraße in Richtung Ausgang. Wenn die Schüler im Unterricht sind oder sich auf dem Schulhof bewegen, brauchen sie keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, sagt Schulleiterin Gesa Rümmeli. „Wenn sie sich innerhalb des Gebäudes bewegen, sollten sie es tun. Das ist aber nicht verpflichtend“, ergänzt sie. Die Lehrer wollen in jedem Fall mit gutem Beispiel vorangehen und tragen einen Schutz, sagt Rümmeli.

Viertklässler kommen in dieser Woche einmal in die Schule

Zum Neustart kommen heute zehn Viertklässler in die Grundschule. Insgesamt umfasst die 4. Klasse in Felde 20 Schüler. Die andere Hälfte hat am Donnerstag ihren ersten Tag. Am Schulstandort in Westensee sind es elf Viertklässler. Neben dem Präsenzunterricht kümmern sich die Lehrkräfte in Felde noch um zwei Gruppen in der Notbetreuung. Die Viertklässler kommen in dieser Woche einmal in die Schule, in den kommenden Wochen zwei- bis dreimal. Bis Himmelfahrt soll jede Gruppe fünfmal in der Schule gewesen sein, skizziert Schulleiterin Rümmeli den Plan. „Wir würden gerne mehr anbieten, können es aber nicht leisten“, sagt sie. Zwei Lehrkräfte gehören der Risikogruppe an und bleiben der Schule daher fern. Die Größe der Klassenräume sowie des Kollegiums und die Anzahl der zu betreuenden Kindern geben den Rahmen dafür vor, was möglich ist.

Austausch über die vergangenen Wochen steht im Fokus

Doch ein langsamer Wiedereinstieg ist besser als keiner. „Nach so langer Zeit fällt einem zu Hause die Decke auf den Kopf“, bringt es der zehnjährige Malte auf den Punkt. Neben dem gemeinsamen Lernen steht der Austausch über die vergangenen Wochen im Fokus. Natürlich stehen auch Inhalte wie das schriftliche Dividieren, das die Viertklässler nach dem Unterricht mithilfe eines Arbeitsplans zu Hause weiter üben, auf dem Plan, sagt Gesa Rümmeli. Aber der Rückblick auf die zuletzt erlebten Wochen, der Austausch darüber sowie die für die Viertklässler wichtigen Themen Abschied und Schulwechsel seien sehr wichtig. „Vonseiten der Schule steht es klar im Vordergrund, diese Themen sensibel zu bearbeiten“, sagt sie.

In Felde bereitete man sich frühzeitig auf Schulschließung vor

Die Grundschule Felde hatte seit Beginn der Schulschließungen Mitte März Kinder in der Notbetreuung. Bereits am 13. März hatte Rümmeli einen Elternbrief verfasst. Die Schulschließung wurde bereits diskutiert und man machte sich Gedanken über die Organisation - von Arbeitsmaterialien für den Heimunterricht, Informationen auf der Schulhomepage bis zum Sammeln der elterlichen E-Mails zum Informationsaustausch. Lehrer bildeten sich laut Rümmeli über Webinare fort, um sich über die digitale Kontaktaufnahme mit den Kindern schlau zu machen. Am Ende scheiterten Videokonferenzen am Datenschutz. Und so wurde neben dem E-Mail-Kontakt durch Videos aus der Schule, Foto-Bilderrätsel oder Videos mit dem Schulmaskottchen die Verbindung gehalten. Doch das Zusammentreffen in der Schule ist etwas anderes und scheint allen Beteiligten gutzutun. Nach Himmelfahrt wird man auf Landesebene dann entscheiden, wie es für die anderen Klassenstufen weiter geht.

