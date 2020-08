Kronshagen

Fusion, Umzug, Umbau, Namensgebung: Die Grundschule an den Eichen hat erst vor zwei Jahren ihren Betrieb aufgenommen, und dennoch bereits eine bewegte Geschichte hinter sich. Vor der politischen Entscheidung Anfang 2017 die Brüder-Grimm- und die Eichendorff-Schule zu einer Kronshagener Grundschule zusammen zu führen, hatte es in Politik und Gemeinde, inklusive Elternprotesten, bewegte Diskussionen zur Schulfusion gegeben.

Nach dem Entschluss, die neue Schule an einem Standort, der ehemaligen Eichendorff-Schule, zu vereinen, folgte im September 2018 der politische Beschluss für den Erweiterungsbau. 40 statt zuvor etwa 20 Lehrkräfte und mehr als 500 Schüler brauchten mehr Platz. Und den gibt es nun.

Anzeige

Anbau kostet 1,9 Millionen Euro

Das Architekturbüro Rimpf aus Eckernförde plante und gestaltete den Anbau. Die Architekten hatten schon 2007 den Bau der ehemaligen Grund- und Hauptschule vor Ort begleitet. "Die Fassade des alten Baus haben wir grundsätzlich aufgenommen, damit sich der Neubau gut einfügt", sagt Architekt Oliver Strehlow.

Weitere KN+ Artikel

Im Juli 2019 waren die Bauarbeiten gestartet. Der Container, in den eine Klasse nach der Schulfusion im Sommer 2018 eingezogen war, wurde zuvor abgebaut. Mitte September soll im Anbau alles fertig sein. "Wir wollten zum Schuljahresbeginn fertig sein. Das ist nun quasi eine Punktlandung", sagt Bürgermeister Ingo Sander ( CDU). Die Kosten für den Anbau betragen 1,9 Millionen Euro.

Umzug im laufenden Schulbetrieb

Das ehemalige Lehrerzimmer im Erdgeschoss wird zum Beispiel noch zu zwei Arbeitsräumen für Lehrer und Schulsozialarbeiter. Von den 967 Quadratmetern der Erweiterung sind knapp 550 Quadratmeter Neubau, der Rest wurde im Bestand umgebaut. "Schule ist spannend. Denn jede Schule hat ihre Besonderheiten", sagt Architekt Stefan Rimpf, dessen Büro bereits den Umbau von Schulen in Eckernförde, Eutin oder Pinneberg geplant hat.

Im Erdgeschoss neu entstanden sind Verwaltungsräume wie das Sekretariat und das neue Lehrerzimmer, etwa dreimal so groß im Vergleich zum vorherigen. "Gerade läuft noch der Umzug von zwei Werkstätten. Die Teeküche ist für nächste Woche geplant. So geht es Stück für Stück", sagt Schulleiterin Sabine Ballmeier. Die Herausforderung von Umzug und Bauarbeiten im laufenden Schulbetrieb nähert sich am neuen Standort langsam dem Ende. Die Arbeiten an der ehemaligen Brüder-Grimm-Schule nebenan werden aber noch bis zum Herbst 2021 andauern.

Neue Klassenräume mit interaktiven Displays

Im Obergeschoss des Neubaus haben unter anderem Computerraum und zwei Klassenräume ihren Platz gefunden. In einem sogenannten Differenzierungsraum kann in Kleingruppen gelernt werden. Hier könne zum Beispiel an entstandenen Lernlücken, die während der Corona-Zeit bei den Kindern entstanden sind, gearbeitet werden, sagt die Schulleiterin.

In beiden Klassenräumen offenbaren sich zwischen zwei Tafelflächen die Schätze der neuen Lernorte. Auf den digitalen interaktiven Displays lässt sich schreiben, zeichnen, ein Film abspielen oder im Internet recherchieren. "In der Grundschule lässt sich viel anschaulich machen. Dafür kann man das Display gut nutzen", sagt Theresia Brasch, Klassenlehrerin der 1a, die hier beheimatet ist. Dies könne die Blaupause für weitere Investitionen in den Schulbereich, auch im Zusammenhang mit dem Digitalpakt, sein, sagte Bürgermeister Sander.

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus Rendsburg.