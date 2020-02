Über 15 Jahre begrüßte Guiseppe Ferrara mit einem Lächeln die Gäste seines italienischen Restaurants in Bordesholm. Fast jeden Abend stand der Gastronom am Tresen der „Villa Coloniale“ – aber das ist bald vorbei. Das traditionsreiche Gebäude am Lindenplatz wechselt zum 1. März den Besitzer.