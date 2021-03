Emkendorf

Die Führungen durch das Herrenhaus von Gut Emkendorf waren vor Beginn der Pandemie immer gut gebucht. „Es muss doch einen Weg geben, weiterhin Führungen anzubieten“, dachte sich Regina Ritter aus der Gutsverwaltung. Und sie handelte: Sie entwarf mit 30 Fotos einen 45 Minuten langen, virtuellen Rundgang, den sie in einem Zoom-Meeting live moderiert. Die Online-Konferenzplattform bietet Besuchern die Chance, wie bei einer konventionellen Führung, direkt nachzufragen.

Sendetisch mit Löwenprankenfüßen

Besucher buchen vorab online ein Ticket. Von der Gutsverwaltung erhalten sie drei Stunden vor Führungsbeginn per E-Mail einen Zugangscode für Zoom.

Das Aufnahme-Studio hat stilvolle Details: Regina Ritter erwartet die Besucher im Wohnzimmer eines der eleganten Gästeapartments zwischen historischen Möbeln und edel bemalten Wänden. Der Laptop, über den Regina Ritter sendet, steht auf einem Tisch mit Löwenprankenfüßen.

Der Ablauf: „Ich teile meinen Bildschirm mit den Zuschauern, während die Power-Point-Präsentation läuft“, erläutert Regina Ritter. Räume im Erdgeschoss und im ersten Stock, Gemälde, Wand- und Deckenmalereien und Stuck des 1730 errichteten Herrenhauses sind zu sehen. „Dabei schalte ich die Mikrofone der Besucher stumm.“ Wenn jemand vor dem Bildschirm Kaffee trinkt, ist nicht für alle das Klappern der Tassen zu hören. Nach der Führung beginnt die Fragerunde mit allen zugeschalteten Besuchern.

Virtuell und doch in direktem Kontakt

Die Gutsgeschichte virtuell und doch im direkten Kontakt zu präsentieren, wurde sehr gut angenommen. „Die Gäste haben mir in Mails berichtet, wie sie es für sich empfunden haben“, erzählt Regina Ritter.

Das Gut baut nach der guten Resonanz die Angebote weiter aus. „Man muss am Ball bleiben, wir wollen nicht in Vergessenheit geraten.“ Im Werden sind unter anderem ein virtuell Vortrag über Matthias Claudius und über die Gutsherrin Julia von Reventlow, die den von Zeitgenossen viel beachteten Emkendorfer Kreis ins Leben rief.

Die öffentlichen Wege auf dem Gutsgelände sind für Spaziergänger geöffnet. Familien sind ab sofort eingeladen, Büsche und Bäume österlich zu schmücken. Einige bunte Eier wiegen sich bereits im Frühlingswind. Für Familien wurde eine dritte virtuelle Schnitzeljagd mit Fragen rund um Frühling und Ostern durch den Park konzipiert. Start der kostenlosen Aktivität ist am Kuhhaus. Demnächst wird zudem ein Kreativwettbewerb für Kinder und Erwachsene gestartet.

Hier gibt es nähere Informationen zur nächsten Online-Reise durch die Geschichte von Gut Emkendorf am Sonntag, 11. April um 17 Uhr.