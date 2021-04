Emkendorf

Am Hasensee von Gut Emkendorf Eier zu suchen, war in den vergangenen Jahren ein Geheimtipp für Familien in der Region. Das Gut bot Termine an, bei denen die Lütten im Gras unter Büschen und Bäumen kleine Leckereien entdeckten.

Erste Familien waren schon in Schmückmission unterwegs

In diesem Jahr ist coronabedingt Abstand angesagt. Die Kinder Jule, Liano, Levin, Lennart und Malte mit Mutter Ylva aus Groß Vollstedt zeigten die Oster-Alternative, die fast genauso schön ist: Familien können am Hasensee alle Bäume und Sträucher bei einem Spaziergang mit Ostereiern schmücken.

Das Gut bietet keinen festen Termin an, geschmückt werden kann immer. Bunte Farbtupfer, die am Seeufer leuchten, zeigen: Die Idee kommt an. Erste Familien wie die von Laura Carl waren schon vor Ostern in Schmückmission unterwegs. So wird eine Menschenansammlung beim Spaziergang vermieden.

Frühlings- und Osterquiz

Auf dem Gut sind auch virtuelle Entdeckungstouren möglich: Es gibt eine neue Schnitzeljagd, die über die Action-Bound-App abgerufen werden kann. Das Frühlings- und Osterquiz eignet sich für Kinder zwischen fünf und zehn Jahren. Auf dem Gut gibt es ein WLAN-Netz mit guter Reichweite.