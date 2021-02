Felde

Mia (12), ihre Mutter Jenny Brosse und Greta (12) gehen gemeinsam auf die Laufrunde, Lisa (13), Vater Hannes Tibbe und Pia (14) joggen durch das Gehölz und auch Zoe (10) und Mia B. (12) haben sich zur gemeinsamen Runde verabredet: Sie alle eint der Bezug zur Handball-Sparte im TuS Felde. Entweder spielen sie in der weiblichen C- oder D-Jugend, sind Familienmitglieder oder Freunde. Die gesammelten Kilometer im Rahmen ihrer Lauf-Challenge haben sie virtuell schon bis an das Adriatische Meer geführt.

Wie für alle Amateursportler gilt auch für die Felder Nachwuchs-Handballerinnen und ihr Umfeld seit Monaten: Die Sportplätze und Hallen sind gesperrt, die Bälle ruhen, der sportliche Ausgleich zum Alltag schrumpft dahin. Hannes Tibbe, Trainer der C-Jugend, hatte daher am Ende des vergangenen Jahres eine Idee. Durch den fehlenden Spielbetrieb und Sportunterricht habe er bei den Kindern und auch in seinem Umfeld gemerkt, wie die Motivation zum Wettbewerb und zur Bewegung im Corona-Lockdown immer geringer wurde. Soziale Kontakte litten ebenfalls. Aber Not macht erfinderisch. Inspiriert von einem Bericht aus seinem Heimatort wollte er daher einen mannschaftsübergreifenden Laufwettbewerb initiieren. "Es ging neben der Motivation für die Kinder auch darum, Eltern oder Freunde zum gemeinsamen Bewegen zu motivieren", sagt Tibbe.

Gemeinsam mit Martin Reimer, Trainer der D-Jugend, machte er sich an die Umsetzung. Aus der Mannschaftskasse und mithilfe von privaten und unternehmerischen Spenden wurden zu Beginn kleine Preise finanziert. Jede Spielerin sollte pro Woche sechs Kilometer laufen, die beste Kilometerleistung wurde auch prämiert. Richtig Fahrt nahm die Aktion mit der gemeinsamen Lauf-Challenge auf. Mit den gesammelten Laufkilometern sollte innerhalb von sechs Wochen ein virtuelles Fernziel erreicht werden. B-, C- und D-Jugend machten sich auf den Weg - und bei den D-Mädchen schossen die Kilometer in die Höhe. Die Mannschaft umfasst laut Trainer Martin Reimer zwölf Mädchen. Mittlerweile ist die Gruppe aus Eltern, Geschwistern und Freunden auf 42 gewachsen. Gelaufen wird in coronakonformen Kleingruppen, die Kilometer zählt die App eines deutschen Sportartikelherstellers. Eine Funktion erlaubt auch das virtuelle Anfeuern per Tastendruck, wenn sich jemand auf der Laufstrecke befindet.

D-Jugend und ihre Gastläufer haben schon 4750 Kilometer hinter sich gebracht

Das Laufziel Paris, 1000 Kilometer entfernt, hatte die Gruppe schnell erreicht. Trainer Reimer setzte immer neue Wegmarken. Über Barcelona, Monaco und Venedig sind die fleißigen Läufer nun gemeinsam im 4750 Kilometer entfernten Sarajevo angekommen. Aktuell läuft die letzte Laufwoche. "Wir sind natürlich total glücklich, dass alles mit der Challenge so geklappt hat, und wir viele Menschen zum Mitmachen und Laufen motivieren konnten", sagt Reimer. Eine Weiterentwicklung der Idee ist in Planung. Beim Handball-Nachwuchs hatte sie durchschlagenden Erfolg. Ohne die Challenge wäre sie nicht so viel gelaufen, sagt Greta (12). "Das war schon ein sehr motivierender Faktor", sagt die zwölfjährige Mia, die wie Greta in der D-Jugend Handball spielt. Und auch für Mutter Jenny Brosse ist die Aktion "ein Ansporn mehr zu laufen". "Ich fand es auch gut, dass wir nicht gegeneinander laufen, sondern gemeinsam ein Ziel erreichen", ergänzt Pia (14) aus der C-Jugend. Endlich wieder einem Ball hinterherlaufen zu können, wünschen sich aber alle Mädchen. Sich an diesen wieder zu gewöhnen, wird dann die nächste Challenge.