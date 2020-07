Die Ermittlungen rund um den spektakulären Fund einer Hanfplantage in der Tiefgarage unter dem Markant-Markt in Kronshagen sind abgeschlossen. Gegen den ehemaligen Eigentümer der Tiefgarage wird laut Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen Beihilfe erhoben. Der Angeklagte sei aber flüchtig.

Von Florian Sötje