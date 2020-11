Die Signale für eine Erweiterung der Hans-Brüggemann-Gemeinschaftsschule in Bordesholm sind positiv. 3,5 Millionen Euro will der Schulverband bis 2025 in den Standort am Langenheisch investieren. Die Zahl der Schüler wird von 700 auf 800 steigen. Die Belastung für Anwohner soll erträglich bleiben.