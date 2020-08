Bordesholm

Ab 7.20 Uhr öffnete die Gemeinschaftsschule im Langenheisch die Türen für das Corona-Schuljahr 2020/21. Trotz des Ferienendes will Ute Freund schon "eine gewisse Freude" bei den Schüler über den Start eines Präsenzunterrichts gespürt haben. Von der Normalität ist man angesichts der Corona-Pandemie aber weit entfernt.

Drei Eingänge verhindern Gedränge

Drei Eingänge - wie auch schon im vergangenen Schuljahr - waren geöffnet, um Jahrgänge zu trennen und Gedränge zu verhindern. Händewaschen ist im Anschluss Pflicht, erst dann dürfen die Schüler ins Klassenzimmer. Viele der Räume sind mit einem Waschbecken ausgestattet. In den Zimmern, in denen das nicht der Fall ist, muss auf Toiletten, die nach Jahrgängen unterteilt sind, ausgewichen werden.

Mundschutzpflicht auf gesamtem Gelände

Die Anschaffung von mobilen Waschgelegenheiten, die flexibel auf dem Areal nach Bedarf aufgestellt werden können, ist nach Angaben von Schulleiterin Ute Freund an "Lieferschwierigkeiten" gescheitert. Man denke nun über zusätzliche Waschgelegenheiten im Bereich der Turnhalle nach, führte die Rektorin aus. Für das gesamte Gelände gilt eine Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz darf aber im Unterricht abgenommen werden. "Vereinzelt tragen Schüler aber auch dort die Maske", bilanzierte Freund gegen 8.30 Uhr.

Jede Stufe hat eigenen Pausenbereich

Zum Schulhygienekonzept zählt, dass jede Klasse für sich eine Kohorte ist und nur im Klassenraum unterrichtet wird. Unterricht in Fachräumen gibt es nicht. Jede Klassenstufe hat auch einen eigenen Pausenbereich - die Stufe 7 muss beispielsweise auf den Rasen vor der Schule ausweichen. Für ältere Schüler ist ein Parkplatz an der Turnhalle abgesperrt worden. In den Pausen gilt dann auch wieder die Abstandsregel, wie auf allen Einbahnstraßen-Wege im Schulgelände auch. Kontakte sollen vermieden werden. Das gilt auch für die Mensa. Ein Schüler einer Klasse bringt für alle die Bestellung in die Küche - einer holt es mittags ab. Gegessen werden muss in der Klasse.

Das "Herzen" ist in der Schule tabu

"Wir wissen natürlich auch, dass die Schüler vor dem Gelände anders miteinander umgehen. Aber das Herzen beispielsweise ist zurzeit in der Schule ein Tabu", sagt Lehrer Wolf Harms, der am Hygienekonzept mitgewirkt hat. Gerade am ersten Schultag machte er die Mädchen und Jungen in der 10d mit dem Konzept vertraut. Alle Schüler hatten die Maske angesichts der hochsommerlichen Temperaturen nicht auf. Jeder Schüler hat einen Einzeltisch. Abstand ist gewährleistet, aber 1,50 Meter sind es nicht. Das ist im Klassenzimmer nicht gefordert.

In der ersten Woche ist vieles anders

In dieser Auftaktwoche ist auch noch einmal vieles noch anders. Die Schulstunde ist nur 35 Minuten lang. "Damit es Fachabsprachen unter den Lehrern geben kann", so Rektorin Ute Freund. Die kurzen Pausen sollen die Schüler in den Räumen, die gut belüftbar sind, verbringen - der Toilettengang soll aber immer möglich sein.

Auf Einschulungsfeiern wird verzichtet

Auf Einschulungsfeiern wird verzichtet. Der neue elfte Jahrgang wurde gegen 9.30 Uhr von Konrektor Jan Thomsen im Haupteingang empfangen. Von dort wurden die Schüler in die entsprechenden Räume verteilt. Die Einschulung der 100 neuen Fünftklässler am Dienstag erfolgt für jede Klasse separat und zeitlich versetzt von 12 bis 15 Uhr. Zwei Erwachsene dürfen ein Kind dabei begleiten.

