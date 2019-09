Das Kommunale Kino in Rendsburg wird 40 Jahre alt. Es feiert das Jubiläum am Dienstag, 17. September, um 19.30 Uhr mit einer Hommage an den Maler Vincent van Gogh. Beim Festakt im Kino Schauburg in der Schleifmühlenstraße spricht Nordkolleg-Chef Guido Froese zum Thema "Kultur findet Stadt".