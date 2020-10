Der Hasselkamp in Kronshagen ist zur Tempo-30-Zone geworden. Es ist die erste Umsetzung aus dem Verkehrskonzept. Weitere sollen folgen - auch wenn die Gemeinde damit viel Geld in die Hand nehmen würde. Große Maßnahmen in Dorfstraße und Claus-Sinjen-Straße sind für das Jahr 2021 geplant.