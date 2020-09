Flintbek

Carsten Stegelmann ( CDU) leitete den Hauptausschuss in Flintbek, er zeigte sich zufrieden mit der Sitzung und den Ergebnissen. "Wir haben diskutiert und waren uns dann mit großer Mehrheit darüber einig, dass das Gebiet für die Städtebauförderung etwas kleiner gehalten wird als ursprünglich mal angedacht", erklärte der Vorsitzende. Das Ergebnis der Abstimmung für das Gebiet lautete sechs zu eins, die Gegenstimme kam von den Grünen.

Wettbewerbsgebiet wurde verkleinert

Das Wettbewerbsgebiet umfasst den Eiderkamp, zieht sich an der Bahnlinie entlang bis zur Hörnpassage und wird an der anderen Seite quasi vom Friedhof und dem Kätnerskamp begrenzt. "Wir haben private Grundstücke rausgenommen", so Stegelmann. "Dabei soll der Bereich unter anderem in Sachen Verkehrswegeführung optimiert werden, aber auch eine gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raumes ist angedacht", bringt Stegelmann Beispiele.

Anzeige

"Wir haben entschieden, dass nun eine öffentliche Ausschreibung für den Wettbewerb erfolgen soll", so Stegelmann weiter. "Unsere Hoffnung ist natürlich, dass mindestens fünf bis zehn Planer sich an dem Wettbewerb beteiligen." Unter Mitwirkung von einem Fachausschuss und einem Sachverständigenausschuss sollen dann die besten drei Entwürfe und Planungsideen prämiert werden.

Weitere KN+ Artikel

Bürgerwerkstatt ist im Herbst geplant

Einer der Schwerpunkte liegt dabei auf dem Gelände von Famila. "Nach dem Weggang des Marktes voraussichtlich im November wird das Gelände geräumt und ist dann sicherlich ein zentraler Bereich in der Städtebauförderung", ist Stegelmann sicher. Das Gebiet gehört dann der Gemeinde Flintbek.

Bei den Kosten bleibt es bei der Zwei-Drittel-Aufteilung. "Zwei Drittel der Kosten tragen Land und Bund, ein Drittel der Kosten bleiben bei der Gemeinde Flintbek", fasst Stegelmann zusammen. Im Herbst ist eine weitere Bürgerwerkstatt in Flintbek geplant. "Wir wollen die Bürger und ihre Ideen mit ins Boot nehmen."

Immer informiert: Lesen Sie alle Nachrichten aus der Region Rendsburg.