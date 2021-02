Der Jahresabschluss 2020 der Gemeinde Bordesholm dürfte in die Geschichtsbücher eingehen. Nach den Zahlen, die in der Gemeindevertretersitzung am Dienstag vorgestellt werden, wurde im Verwaltungshaushalt ein Überschuss von 2,3 Millionen Euro erwirtschaftet – und damit so viel wie noch nie.