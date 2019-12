Weg für Förderanträge ist frei

Um 12 Uhr am Dienstag wurde der Eingang zur Kita in Wattenbek geschlossen. Ein Großteil des pädagogischen Personals liegt flach, 135 Steppkes mussten zurück zu den Eltern – die übrigen Kitas im Amt Bordesholm sind voll. Am Mittwoch soll der Betrieb langsam wieder in die Gänge kommen.