Die Gemeinde Felde steuert im Jahr 2021 knapp auf einen ausgeglichenen Haushalt zu. Trotz angespannter Finanzlage will man mit Ausnahme der Grundsteuer B auf weitere Steuererhöhungen verzichten. Die geplante Erweiterung des Gewerbegebiets Klein Nordsee könnte in Zukunft Geld in die Kasse spülen.