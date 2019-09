Die großen Dinge können im Kleinen beginnen: Neben dem Schutz des Klimas ist der Schutz der Artenvielfalt in der öffentlichen Diskussion in aller Munde. Was jeder im eigenen Garten für diesen Schutz tun kann, möchte der Schleswig-Holsteinische Heimatbund bei einer Veranstaltung in Achterwehr zeigen.