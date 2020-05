Aufgrund der Corona-Pandemie mussten Ende März auch die Tafeln ihre Ausgabestellen schließen. Die Not für diejenigen, denen die Versorgung zu "normalen" Zeiten schon schwerfällt, wurde noch größer. Ein Grund für Henning Schaub-Kreiselmaier, etwas zu tun: Er sammelte 2500 Kilogramm an Lebensmitteln.

Molfsee - 2500 Kilogramm Lebensmittel an die Tafel

Von Sorka Eixmann