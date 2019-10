Grüne Kreuze aus Holz stehen bei Bargstedt an der L328. Sie sind Protest gegen die Agrarreform. Landwirt Henrik Butenschön beteiligt sich an der bundesweiten Aktion. Naturschutzverbände und Umweltministerium verweisen dagegen auf hohe Nitratwerte in den Böden - zum Beispiel durch Düngen mit Gülle.