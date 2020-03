Heringe beißen wie wild

Rendsburg

Die Anordnungen des Bundes zur Verlangsamung der Verbreitung des Coronavirus sind auch bei den Heringsanglern am Obereiderhafen zu spüren. Schulter an Schulter die Angel auswerfen – das sparen sich die Angler in diesem Jahr wegen des verordneten Kontaktverbots. Distanz ist die neue Nähe unter den passionierten Hobby-Anglern. „Ich halte Abstand zu den anderen“, erzählte Uwe Eckmann aus Alt Duvenstedt.

Heringe früh dran

Seit 40 Jahren zieht der Hobby-Angler Uwe Eckmann im Dutzend silbrig glänzende Fische aus der Eider. „In diesem Jahr und 2019 waren sie deutlich früher dran.“ Uwe Eckmann führt das auf die höheren Wassertemperaturen zurück. Ist das Wasser sechs Grad warm, beginnt die Laichaktivität und damit der Fischzug aus der Ostsee zu den Laichplätzen in der Eider.

Den Laichgrund im Obereiderhafen kennt Uwe Eckmann: „Unter der Wasseroberfläche, in der Nähe der Nordseite des Hafenbeckens gibt es eine alte Steinmauer, da streifen die Fische den Laich ab.“

Corona-Verordnung hilft Hobby-Anglern

Was Angler Uwe Eckmann in diesem Jahr auffiel: Der Fang ist üppiger. Die Länge und das Gewicht der gefangenen Exemplare sind im Schnitt deutlich größer als früheren Jahren. Uwe Eckmann mitmaßt, dass die Corona-Anordnungen den Hobby-Anglern in die Hände spielen. „Vielleicht liegt der gute Fang daran, dass Brauer‘s Aalkate in Rade die Heringstage abgesagt und keine Netze im Nord-Ostsee-Kanal aufgestellt hat. So ist die Menge der größeren Tiere, die bis zum Laichplatz kommen, höher.“

Der Fischer stellen im Kanal zu Beginn des Laichzugs Netze. Ein Drittel der künstlichen bleibe Wasserstraße als Fluchtweg für die Fische frei von Netzen. Am Obereiderhafen kamen dennoch seit Jahren kleine Fische an. Das ist in diesem Jahr anders.

Die Heringstage werden sonst an mehreren Wochenenden gefeiert. Das verhängte Versammlungsverbot, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen, betraf auch die Heringstage.

„Angeln ist keine Kunst“, sagte der Hobby-Angler Uwe Eckmann während er mit routiniertem Schwung die Angelrute auswarf und ruckweise nach oben zog. „Aber jeder hat so seinen Geheimtipp. Manches ist auch Einbildung.“ Bei fast jeder Ruckbewegung zappelte ein Hering an einem der zwei messingfarbenen Haken, die mit einer glänzenden Fischschuppe und einer kleinen roten Perle verziert im trüben Obereiderwasser Heringen Lust zum Anbeißen machen.

Am Freitag bissen die Fische bis Sonnenuntergang wie wild an. Zwei Tage früher war die Ausbeute mager: Binnen Stunden war nur ein Hering an der Angel. „Das kann am Luftdruck liegen, oder an der Windrichtung,“ ist Uwe Eckmanns Erklärung für das wechselnde Anglerglück.

Guter Fang

„Vormittags hatte ich an einer Brücke weiter östlich an der Eider 50 Stück am Haken, heute Nachmittag 60, 70,“ erzählt Uwe Eckmann. Einen Teil der Fische friert er ein. Er nutzt sie als Köder für den Hechtfang. Einen Teil isst er selbst. Den Rest verteilt er an Freunde im Dorf. „Sie revanchieren sich mit Fleisch oder Wild.“